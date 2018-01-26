Выпущена версия смартфона Xiaomi Redmi 5 с 4 ГБ ОЗУ за $170

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Выпущенный в прошлом месяце полноэкранный смартфон Xiaomi Redmi 5 до настоящего момента предлагался только в двух вариантах – с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти и 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Но сейчас производитель решил подстегнуть продажи, выпустив новую версию Xiaomi Redmi 5, оснащенную 4 ГБ оперативной памяти. Без лишнего шума новая модель была добавлена в каталог производителя.

Объем встроенной памяти в новом варианте такой же как у теперь уже средней модели – 32 ГБ. Видимо, увеличивать объем встроенной памяти до 64 ГБ не стали ради дифференциации со старшей моделью Redmi 5 Plus и ради удержания цены на более низком уровне. Кстати говоря, Xiaomi Redmi 5 с 4 ГБ ОЗУ стоит примерно $170. То есть, разница в цене с моделью, оснащенной 3 ГБ памяти, составляет около $30.

Остальные характеристики смартфона не изменились. Напомним, устройство оснащается 5,7-дюймовым экраном разрешением 1440х720 пикселей, SoC Snapdragon 450, камерами разрешением 12 и 5 Мп, а также аккумулятором на 3300 мА•ч.

Стоит ли переплачивать за дополнительный 1 ГБ ОЗУ — каждый пусть решает для себя сам.

Источник: gizmochina