Новости Кино 05.04.2024 в 15:59 comment views icon

Оливия Уайлд и Марго Робби экранизируют комикс «Avengelyne» — от создателя Дэдпула Роба Лайфелда

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Оливия Уайлд и Марго Робби экранизируют комикс «Avengelyne» — от создателя Дэдпула Роба Лайфелда

Звездный состав объединяется, чтобы создать киноадаптацию приключений персонажа комиксов 90-х.

Оливия Уайлд выступит режиссером, а среди продюсеров — компания Марго Робби LuckyChap, что создала самый кассовый фильм прошлого года «Барби», а также Саймон Кинберг, который написал сценарий и продюсировал несколько фильмов о «Людях Икс» и «Дэдпул».

«Avengelyne» дебютировал в 1995 году, как история ангела, которая попадает на Землю с задачей защитить Единственного — человека, который является ключом к спасению всего человечества от демонов и других монстров. Персонажа в сотрудничестве создали Кэти Кристиан, Тони Лобито и Роб Лайфелд, известный как основатель Image Comics и создатель персонажа Дэдпула (кстати, третья часть киноадаптации с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом должен выйти в июле).

Неизвестно, кто воплотит на экране Avengelyne — в 2013 году в предыдущих, так и неосуществленных, попытках адаптации к главной роли привлекли Джину Карано (играла в «Мандалорце» Кару Дюн, но покинула проект после скандала).

Робби, как сообщается, среди актерского состава не будет появляться — однако работа с комиксами для нее не нова, учитывая воплощение образа Харли Квинн в нескольких фильмах DC.

Уайлд, более известная как актриса, дебютировала в режиссерской роли в триллере «Не волнуйся, солнышко» с Флоренс Пью.

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У проекта еще нет «дома», однако творческая команда попытается продать фильм студиям и стримингам в ближайшие недели.


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