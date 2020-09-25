Washington Post: Функция измерения насыщения крови кислородом в Apple Watch Series 6 – «практически бесполезна»





В недавно анонсированных умных часах Apple Watch Series 6 имеется оксиметр, и с его помощью часы способны определять уровень насыщения крови кислородом. Но, как считают журналисты Washington Post, эта функция не отличается высокой точностью и вообще «практически бесполезна». Добавим, сама Apple уведомляет пользователей, что сенсор не является медицинским устройством.

Журналист Washington Post Джеффри Фаулер проверил работу Apple Watch Series 6 и оксиметра, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. При этом датчик часов демонстрирует разброс от 100% насыщения крови до очень низких значений, характерных для больных эмфиземой. Кроме того, в большинстве случаев часы и медицинский оксиметр демонстрируют расхождение на 2-3 процентных пункта. Но иногда результаты совпадают, а в некоторых случаях результат Apple Watch Series 6 был на 7 процентных пунктов ниже, чем у медицинского оксиметра.

Джеффри Фаулер также обращает внимание на особенности работы оксиметра часов при использовании ремешков Solo Loop. Solo Loop предлагает широкий выбор размеров. При этом использование ремешка меньшего размера позволяет снизить вероятность отклонения в показаниях часов, но это приводит к появлению следов на руке пользователя.

Источник: gizchina