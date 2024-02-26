Windows 11 пока что не поддерживает Wi-Fi 7 и USB4 2.0, но Microsoft скоро это исправит

Windows 11 пока не поддерживает USB4 2.0 и USB4 2.0 и Wi-Fi 7, несмотря на то, что на рынке уже есть первые устройства, сертифицированные Wi-Fi 7. Microsoft уже начала интегрировать поддержку технологии, которую Wi-Fi Alliance представил в прошлом месяце.

В настоящее время Microsoft тестирует поддержку Wi-Fi 7 в Windows 11 Insider Preview Build 26063 на Canary Channel. Этот этап тестирования имеет решающее значение для обеспечения беспрепятственной интеграции и функциональности Wi-Fi 7 в экосистеме Windows 11. Кроме Wi-Fi 7, Microsoft также объявила о предстоящей поддержке спецификации USB4 версии 2.0 в Windows 11, которая обещает увеличение скорости передачи данных по USB до 80 Гбит/с через кабели USB Type-C.

Wi-Fi 7 или IEEE 802.11be, может похвастаться скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, что делает его привлекательным вариантом для многих пользователей, потенциально заменяя традиционные проводные соединения Ethernet. Она достигает таких скоростей благодаря использованию трех частотных диапазонов: 2,40 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, а также расширению ширины канала до 320 МГц и модуляции 4096-QAM, передаёт Tom’s Hardware.

Одной из важных особенностей Wi-Fi 7 является поддержка многоканальной работы (Multi-Link Operation, MLO), которая значительно улучшает распределение трафика между каналами. Это приводит к увеличению пропускной способности и улучшению надежности, обеспечивая более плавное и стабильное беспроводное соединение. Кроме того, использование усовершенствованной техники модуляции 4096-QAM способствует увеличению скорости передачи данных на 20% по сравнению с 1024 QAM в Wi-Fi 6, что еще больше повышает эффективность передачи данных.

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