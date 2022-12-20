Wolfenstein: The New Order бесплатно раздают в Epic Games Store — шутер MachineGames можно забрать в течение суток

Сервис Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей раздачей бесплатных игр. Сегодня пользователям предлагается возможность пополнить свои коллекции игрой Wolfenstein: The New Order.

Wolfenstein: The New Order – это однопользовательский шутер, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной, где нацисты выиграли Вторую мировую войну, антигитлеровская коалиция капитулировала, сопротивление было жестоко подавлено. Главный герой – Би Джей Блажкович – должен собрать воедино остатки сопротивления, раздобыть древнее супероружие и с его помощью остановить фашистского доктора, создающего механических солдат.

Игра Wolfenstein: The New Order будет доступна для бесплатного получения на протяжении одних суток. Её можно забрать по следующему адресу. Уже завтра в 18:00 Epic Games Store устроит бесплатную раздачу другой игры.

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