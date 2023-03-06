Чего ждать от Apple уже этой весной и ближайший год — не только новые iMac и MacBook с M3 (инсайд Марка Гурмана)

Марк Гурман из Bloomberg поделился большой порцией инсайдерских новостей Apple. Компания готовится к выпуску следующей линейки ноутбуков и настольных компьютеров, включая MacBook с OLED-экраном и новый iMac. Ожидается скорый выход iPad Pro с OLED. Идет разработка следующих версий iOS и iPadOS.

Кроме того, Apple собирается разрешить рекламу покупок вне собственного магазина сторонними приложениями, идя навстречу Евросоюзу. Ожидается уход главы отдела облачных вычислений компании. Также из-за перестрелки навсегда был закрыт один из розничных магазинов Apple в США.

Разработка новых iMac

Следующий настольный компьютер iMac от Apple находится на продвинутой стадии разработки, называемой техническими проверочными испытаниями (EVT). Следующий iMac получит такой же 24-дюймовый экран, что и актуальная модель, анонсированная в апреле 2021 года. Неизменным останется и набор цветов корпуса. Большинство изменений произойдут «под капотом»: ряд комплектующих будут переработаны, их компоновка будет изменена, в процесс производства подставки iMac будут внесены коррективы.

Новые iMac получат новые процессоры серии M, которые заменят M1. Как Марк Гурман уже уверял ранее, Apple разрабатывает iMac параллельно с чипом M3 – возможно, это будет первая система компании на его основе. Хотя разработка новых iMac под кодовыми названиями J433 и J434 находится на поздней стадии, ожидается, что их массовое производство начнется не раньше, чем через три месяца. Это означает возможное начало поставок не раньше второй половины года.

В разработке также находится и первый компьютер Mac Pro на собственных чипах Apple (J180). Известно, что Mac Pro получит версию с процессором M2 Ultra, который включает до 24 вычислительных и 76 графических ядер, а также поддержку до 192 ГБ оперативной памяти.

Новые MacBook и iPad Pro с OLED-экранами

Помимо iMac Apple летом планирует выпустить два новых ноутбука. Этими моделями, вероятно, станут первый 15-дюймовый MacBook Air (кодовое название J515) и обновленный 13-дюймового MacBook Air (J513).

По предварительной информации, в 2025 году появятся первые MacBook с OLED-экранами и поддержкой сенсорного ввода.

С процессором для новых моделей MacBook Air ситуация неопределенная. Если ноутбуки появятся через несколько месяцев с чипом M2, они имеют шанс быстро устареть.15-дюймовый MacBook Air с чипом M2 может привлечь потребителей, но новому 13-дюймовый MacBook Air M2 вряд ли это удастся. Так что вполне вероятно, что Apple установит в последний именно M3. Чип M2 изначально разрабатывался как временный процессор перед выходом M3 с 3-нанометровым дизайном. Ранее Apple ясно дала понять, что хочет ежегодно обновлять свои процессоры для компьютеров.

Процессор M3 также появится в обновленном iPad Pro с OLED-экраном, выпуск которого запланирован на первую половину 2024 года. Возможно, это будет складной iPad, намеченный на тот же год.

Обновление iOS и iPadOS

Apple выпустила вторую бета-версию будущих iOS 16.4 и iPadOS 16.4 для разработчиков. Первая бета-версия добавила некоторые настройки в Apple Music, Podcasts и веб-приложения. Следующая версия ОС получит такие изменения:

Анимация перелистывания страниц в Apple Books

Поддержка Apple Pay в Южной Корее

Возможно, сервис классической музыки Apple

Предварительно, обновление выйдет в апреле. Также тестируются новые версии watchOS, tvOS и macOS, в которую встроена поддержка новых компьютеров Mac.

Антимонопольные разбирательства и уступки

Как мы уже писали, Apple одержала победу на антимонопольном фронте – Европейский Союз сузил свои претензии к компании в деле Spotify, сняв опасения по поводу требования использования сторонними приложениями системы покупок компании.

Органы ЕС всё еще критикуют правила Apple, которые не позволяли разработчикам рекламировать варианты подписки и покупок за пределами App Store. Но можно говорить, что компания уже решила эту проблему: в рамках соглашения с японским правительством она позволила разработчикам сообщать пользователям о более низких ценах – логично ожидать такую же политику и в Евросоюзе.

Apple разрешит некоторым приложениям, включая музыкальные сервисы, такие как Spotify, направлять пользователей в интернет для завершения регистрации. Это позволяет обойти систему покупок внутри приложений Apple, которая взимает комиссию до 30%. Это изменение отвечает требованиям Закона о цифровых рынках в Европе. Ранее ожидалось, что сторонние магазины и загрузка приложений будут разрешены Apple в следующем году.

Закрытие одного из магазинов Apple в США

Магазин открылся в обычном режиме в прошлую среду, 1 марта, утром и навсегда закрылся в среду днем. Внезапно и навсегда Apple закрыла розничный магазин в торговом центре Northlake Mall в Шарлотте, штат Северная Каролина, после того как в центре произошла третья перестрелка менее чем за три месяца. Последний инцидент произошел днем ранее, в вечер вторника 28 февраля.

Apple сообщила сотрудникам магазина, что они будут переведены на близлежащую площадку SouthPark в Шарлотте или в розничный онлайн-бизнес. Новый магазин взамен закрывшемуся откроется в следующем году, но компания не сообщила, где и когда.

Уход Майкла Эббота с поста директора Apple по облачным технологиям

Глава облачного подразделения Apple Майкл Эббот покидает компанию в апреле. Он курирует iCloud, внутреннюю инфраструктуру компании, программное обеспечение для бизнеса и образования, а также новые инициативы: расширенную защиту данных в iCloud, ключи доступа и проверку безопасности. По предварительной информации, Джефф Роббин, крупнейший специалист компании в области разработки услуг, которому приписывают создание iTunes, возьмет на себя управление.

10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple. Главный исполнительный директор Тим Кук и его заместители, среди которых главный юрисконсульт Кейт Адамс, выйдут на виртуальную сцену, чтобы ответить на тщательно отобранные вопросы акционеров и сообщить новости компании. На подобных конференциях редко появляются важные новости, но прозвучат голоса акционеров в совете директоров Apple, возможны новости относительно зарплат руководителей, трудовых отношений и других вопросов.