Более 1000 сотрудников Xiaomi разрабатывают собственный процессор Xring — он может выйти уже в этом месяце

Согласно новому сообщению, Xiaomi создала полностью отдельную компанию для разработки чипа. Функциональность имеющегося прототипа идентична конечному продукту.

Новые подробности о Xring были рассказал в своей заметке информатор Jukanlosreve. Он якобы видел процессор в конце марта и называет его «по сути идентичным финальной версии». Также он подтвердил существование команды разработки из более 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Xiaomi создала новое подразделение по разработке первой собственной однокристальной системы. Команду якобы возглавляет бывший старший директор Qualcomm. Название Xring должно стать официальным для процессора. Теперь стало известно, что эта команда отделена от Xiaomi, что, вероятно, уменьшит внимание к ней властей США и другие торговые барьеры.

These days, a lot of people online are expressing skepticism about Xring. [Just observing for now.]

Let me share something I know: I actually saw a prototype around the end of March. The system was basically identical to the final version — the…

— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) May 4, 2025