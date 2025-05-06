Более 1000 сотрудников Xiaomi разрабатывают собственный процессор Xring — он может выйти уже в этом месяце

Раздел Технологии выходит при поддержке

Согласно новому сообщению, Xiaomi создала полностью отдельную компанию для разработки чипа. Функциональность имеющегося прототипа идентична конечному продукту.

Новые подробности о Xring были рассказал в своей заметке информатор Jukanlosreve. Он якобы видел процессор в конце марта и называет его «по сути идентичным финальной версии». Также он подтвердил существование команды разработки из более 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Xiaomi создала новое подразделение по разработке первой собственной однокристальной системы. Команду якобы возглавляет бывший старший директор Qualcomm. Название Xring должно стать официальным для процессора. Теперь стало известно, что эта команда отделена от Xiaomi, что, вероятно, уменьшит внимание к ней властей США и другие торговые барьеры.

Forwarded message:

—————————— These days, a lot of people online are expressing skepticism about Xring. [Just observing for now.] Let me share something I know: I actually saw a prototype around the end of March. The system was basically identical to the final version — the… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) May 4, 2025

По неофициальным данным, команда Xring, сделает объявление в мае, но презентацию чипов могут отложить из-за ряда нераскрытых факторов. В 2023 году ITC.ua писал о размещении Xiaomi многочисленных вакансий разработчиков SoC. В частности, компания искала ответственных за разработку собственной платформы системы на чипе, ответственных за дизайн и архитектуру, планирование функций телефонов на базе процессоров, за производительность и энергоэффективность чипов ARM.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

В прошлом году появились данные, что Xiaomi готовит процессор на 4 нм технологии, разработанный с помощью TSMC, с модемами 5G и 4G, созданными вместе с Unisoc. Это не первая разработка компанией собственного процессора — смартфон Xiaomi Mi 5c работал на собственном чипе Surge S1. Предыдущие сообщения также отмечали, что новый чип должен выйти в 2025 году.

Источник: Wccftech

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.