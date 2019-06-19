Xiaomi уволила сотрудника, ответственного за незаконное использование работ британского художника





Компанию Xiaomi подловили на незаконном использовании чужих художественных работ при проведении собственной рекламной кампании. По словам пострадавшего художника, с ним никто не обсуждал возможность использования этих работ, не говоря уже о выплате каких-то лицензионных отчислений.

Теперь же китайский производитель прокомментировал эту ситуацию и признал свою вину. Компания Xiaomi признала, что использовала работы художника для продвижения своих продуктов без его разрешения. Также отмечается, что вина за этот неприятный инцидент всецело лежит на одном сотруднике компании который уволился ещё вчера . Виновный дизайнер уже уволен из компании, так как «действия сотрудника идут вразрез с ценностями нашей компании, касающимися уважения интеллектуальной собственности».

Дополнительно сообщается, что инцидент произошёл из-за «ошибок в нашем процессе утверждения». Компания уже сделала соответствующие выводы и намерена усилить свои внутренние процессы одобрения использования объектов искусства. Вместе с тем, Xiaomi уже принесла свои извинения художнику Питер Тарка, чьи работы незаконно использовались в рекламных материалах. Кроме того, все эти материалы уже удалены с сайта компании.

Хотя таких вопиющих инцидентов в практике компании ещё не было, Xiaomi нередко прибегает к прямому клонированию чужой работы. Ранее в этом году она воссоздала стандартные обои MacOS Apple вместе с функцией смены изображения в дневное и ночное время. Кроме того, её ноутбук, призванный составить конкуренцию MacBook Pro, выглядел практически идентично устройству Apple MacBook Pro. А в магазинах компании используются чистые белые стены, деревянные витрины и освещение, очень похожие на элементы интерьера в магазинах Apple.

Источник: The Verge