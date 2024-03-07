Илон Маск рассматривает отмену лайков и ретвитов в X/Twitter

Потенциальное обновление позволит авторам публикаций в X скрыть количество своих лайков и ретвитов от посторонних глаз.

О последнем радикальном изменении (которое все еще находится на стадии обсуждения) Илон Маск рассказал на мероприятии Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, сообщает Reuters.

Маск также добавил, что до получения лицензии для X на перевод денег в Калифорнии осталось несколько месяцев (некоторые другие штаты, включая Пенсильванию и Юту, уже предоставили подобные разрешения). Еще до приобретения Twitter он анонсировал создание загадочного приложения для всего, которое среди прочего будет включать финансовые услуги и покупки, а затем начал воплощать свою мечту в переименованной на X соцсети.

Что касается лайков и репостов (когда-то ретвитов), то Маск считает, что их отображение делает X «неряшливым». Предыдущие попытки улучшить «эстетику» сайта включали отмену заголовков (впоследствии они вернулись в несколько обновленном виде).

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