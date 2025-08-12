Новости Кино 12.08.2025 comment views icon

Имя Алана Тьюдика удалили из фильма "Я, робот" после тестовых показов — он понравился зрителям больше, чем Уилл Смит

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Имя Алана Тьюдика удалили из фильма "Я, робот" после тестовых показов — он понравился зрителям больше, чем Уилл Смит

Алан Тьюдик сыграл Сонни в научно-фантастическом боевике «Я, робот» 2004 года, однако на момент премьеры об этом мало кто догадывался. Дело в том, что имя актера удалили из промо-материалов сразу после тестовых показов по довольно интересной причине.

По словам актера, на тестовых показах аудитории понравилась его игра больше, чем работа Уилла Смита в роли Дэла Спунера.

«Многие люди не знали, что я играл робота Сонни в фильме «Я, робот», и на то есть причина. Они проводили тестовые показы фильма, чтобы оценить персонажей, и мне сказали: «Алан, у тебя результаты лучше, чем у Уилла Смита», — вспоминал Тьюдик в недавнем подкасте. «А потом я исчез. Для меня все закончилось. Ни в одной рекламе мое имя не упоминалось».

Сонни вывели на экран с помощью компьютерной графики, где Тьюдик подарил ему свой силуэт, движения и голос. Актер считает, что «много вложил» в эту роль и был шокирован решением продюсеров.

Ім'я Алана Тьюдіка видалили з фільму "Я, робот" після тестових показів — глядачі вподобали його більше, ніж Вілла Сміта
Кадры из фильма «Я, робот» / 20th Century Fox

«Я был настолько шокирован. Думал: «Подождите, то есть никто не узнает, что я там есть? Я много вложил в эту работу, должен был двигаться как робот… В то время я был очень расстроен».

Несмотря на негативный опыт Тьюдик в конце концов получил известность как другой робот — K-2SO во вселенной «Звездных войн», изначально в фильме «Бунтарь Один» и в этом году в хитовом сериале «Андор».

Дієго Луна і персонаж Тьюдіка K-2SO у серіалі "Андор"
Диего Луна и персонаж Тьюдика K-2SO в сериале «Андор»

«Я, робот» — это научно-фантастический фильм от режиссера Алекса Прояса, созданный по мотивам рассказов Айзека Азимова из одноименного сборника. Его действие происходит в Чикаго 2035 года, когда роботы «оккупируют» должности государственных служащих по всему миру. Смит играет детектива, расследующего смерть основателя U.S. Robotics и считающего, что робот Сонни убил его.

Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты», но в итоге проиграл «Человеку-пауку 2» Сэма Рэйми. В публичном пространстве его начали активно вспоминать в прошлом году, когда Прояс обвинил Илона Маска в плагиате.

Источник: IGN, Deadline

Популярные новости

arrow left
arrow right
«Он Человек из Стали, а не из болтовни»: режиссеры «Супермена» высмеяли сами себя в новом эпизоде «Рика и Морти»
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
"Слишком много людей выживают": звезда "Крик 4" критикует современные слэшеры и одну "ошибочную" смерть во франшизе
Тизер «Космические яйца 2» троллит «Звездные войны» — Мел Брукс и Рик Моранис возвращаются
Известный сайт забыл об эмбарго и выдал обзор «Супермена» заранее, вердикт — последний гвоздь в крышку «гроба супергероики»
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата
«Дюна 3»: сын Джейсона Момоа станет сыном Тимоти Шаламе
Педро Паскаль дал пощечину Хоакину Фениксу в трейлере «Эддингтона» — «первого настоящего современного вестерна»
Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»
«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes
Педро Паскаль ходил делать «домашку по Мстителям» к Роберту Дауни-младшему
Первый взгляд на Sci-Fi боевик Afterburn — Ольга Куриленко и Дэйв Батиста охотятся на «Мона-Лизу» в постапокалипсисе
Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли
Если бы The Last of Us стал комедией: вышел трейлер фильма "Холодное хранилище" с Лиамом Нисоном и Джо Кири из "Очень странных дел"
Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера
«Сериал, не имеющий конкурентов»: Квентин Тарантино расхвалил хит ужасов Netflix с 93% на Rotten Tomatoes
«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Marvel отказала сценаристу первого «Блэйда» в работе над перезапуском, потому что фильм был «в хорошем состоянии» — и отменила релиз
Трейлер фильма «Аватар 3» слили в сеть — первый взгляд на Людей Пепла и дежавю с «Путём воды»
Кэтлин Кеннеди показала неотредактированные «Звездные войны» — Хан Соло стрелял первый
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить