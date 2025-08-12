Имя Алана Тьюдика удалили из фильма "Я, робот" после тестовых показов — он понравился зрителям больше, чем Уилл Смит

Алан Тьюдик сыграл Сонни в научно-фантастическом боевике «Я, робот» 2004 года, однако на момент премьеры об этом мало кто догадывался. Дело в том, что имя актера удалили из промо-материалов сразу после тестовых показов по довольно интересной причине.

По словам актера, на тестовых показах аудитории понравилась его игра больше, чем работа Уилла Смита в роли Дэла Спунера.

«Многие люди не знали, что я играл робота Сонни в фильме «Я, робот», и на то есть причина. Они проводили тестовые показы фильма, чтобы оценить персонажей, и мне сказали: «Алан, у тебя результаты лучше, чем у Уилла Смита», — вспоминал Тьюдик в недавнем подкасте. «А потом я исчез. Для меня все закончилось. Ни в одной рекламе мое имя не упоминалось».

Сонни вывели на экран с помощью компьютерной графики, где Тьюдик подарил ему свой силуэт, движения и голос. Актер считает, что «много вложил» в эту роль и был шокирован решением продюсеров.

«Я был настолько шокирован. Думал: «Подождите, то есть никто не узнает, что я там есть? Я много вложил в эту работу, должен был двигаться как робот… В то время я был очень расстроен».

Несмотря на негативный опыт Тьюдик в конце концов получил известность как другой робот — K-2SO во вселенной «Звездных войн», изначально в фильме «Бунтарь Один» и в этом году в хитовом сериале «Андор».

«Я, робот» — это научно-фантастический фильм от режиссера Алекса Прояса, созданный по мотивам рассказов Айзека Азимова из одноименного сборника. Его действие происходит в Чикаго 2035 года, когда роботы «оккупируют» должности государственных служащих по всему миру. Смит играет детектива, расследующего смерть основателя U.S. Robotics и считающего, что робот Сонни убил его.

Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты», но в итоге проиграл «Человеку-пауку 2» Сэма Рэйми. В публичном пространстве его начали активно вспоминать в прошлом году, когда Прояс обвинил Илона Маска в плагиате.

Источник: IGN, Deadline