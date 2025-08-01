Новости WTF 01.08.2025 comment views icon

Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы

Работник инженерной компании из Пекина добился справедливости в суде, который оштрафовал его экс-работодателя за принуждение посещать онлайн-тренинги во внерабочее время.

Инженер, которого в китайских СМИ называют Вон, начал работу в компании в июле 2020 года и уже через три года уволился. Причина — в разногласиях с работодателем, который заставлял его посещать онлайн-тренинги после завершения рабочего дня в таких приложениях, как Ding Ding и WeChat. Если работник отказывался от обучения, в качестве компенсации компания каждый раз требовала «добровольного пожертвования» в размере 200 юаней (около $20).

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В конце концов Вон подал заявление в суд, требуя от экс-работодателя около $11 тыс. возмещения за сверхурочную работу. В качестве доказательств в подтверждение своих слов он предоставил скриншоты участия в онлайн-обучении и записи чатов с коллегами.

Компания в свою очередь отрицала, что эти онлайн-тренинги следует классифицировать как сверхурочную работу и заявляла, что работники должны были только входить на эти онлайн-сессии — без обязательств говорить или даже слушать контент. Тогда как политика «пожертвований» якобы никак не связана с этими учебными мероприятиями.

В конце концов Пекинский народный суд №2 стал на сторону Вона.

«Эти действия происходили после рабочего времени, при этом работник не имел возможности отказаться от участия. Поэтому их следует квалифицировать как сверхурочную работу», — говорится в заявлении судьи.

Однако суд уточнил, что Вон несколько раз заходил на тренинги значительно позже их начала, поэтому установил компенсацию на уровне 19 000 юаней (более $2,6 тыс.).

Многие местные СМИ поддержали решение, подчеркивая, что вмешательство работодателей в личную жизнь сотрудников становится все более распространенной проблемой.

«С развитием средств коммуникации вмешательство работы в личную жизнь сотрудников становится все более распространенным. Даже когда они физически не присутствуют в офисе или официально не работают, сообщение на мобильном устройстве может вернуть их к работе. Это заставляет работников постоянно быть онлайн, что является эксплуатацией их времени. Эта форма скрытой сверхурочной работы не должна игнорироваться законом», — говорится в комментарии новостного портала gmw.cn, контролируемого центральным правительством.

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Источник: SCMP

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