Ютубер превратил сломанный смартфон в игровой мини-ПК всего за $100

YouTube-блогер ETA Prime показал, как из смартфона с нерабочим дисплеем можно собрать полноценный мини-ПК менее чем за $100. В основе проекта лежит материнская плата от Samsung Galaxy S20 FE, а для корпуса и аксессуаров автор использовал компоненты Raspberry Pi.





Все началось с Galaxy S20 FE с разбитым или полностью неисправным экраном. Смартфон оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 865 (флагманская система-на-чипе начала 2020 года) и 6 ГБ оперативной памяти. Именно эта платформа стала основой для модифицированного ПК. Ключевую роль играет режим Samsung DeX, который позволяет вывести изображение на внешний монитор и получить интерфейс в стиле настольной ОС.

Чтобы сохранить бюджет, ETA Prime ограничился минимальным набором деталей: адаптер USB-C — HDMI, корпус от Raspberry Pi и дополнительный модифицированный кулер для охлаждения. После подключения система загружается в настольную среду через DeX. С помощью программного трюка блогер также установил разрешение вывода 1440p.





В повседневной работе такая конфигурация без проблем справляется со стандартными офисными задачами. Если же интересуют игры, то Snapdragon 865 с 6 ГБ оперативной памяти демонстрирует неожиданно достойный результат в легких проектах. Используя эмулятор Windows-игр GameNative, автор показал, что Hollow Knight: Silksong работает стабильно при 60 кадрах в секунду.

Отдельно стоит отметить эмуляцию ретроигр. ETA Prime продемонстрировал запуск нескольких игр для PS2 и Game Boy на полной скорости. Нативные Android-игры также работают без особых трудностей, хотя ресурсоемкие проекты система плавно не тянет.

Высокая производительность не была главной целью этого проекта. Ключевая идея заключалась в доступности и рациональном использовании старого оборудования. Многие смартфоны вроде Galaxy S20 FE с треснувшими экранами продают на вторичном рынке по низкой цене. Такой подход позволяет получить «настольный» опыт без больших затрат. При этом автор прямо отмечает, что это не полноценная замена настольной системы, а скорее компактная альтернатива с возможностями ПК.

Источник: notebookcheck