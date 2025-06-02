Новости Технологии 02.06.2025 в 18:46 comment views icon

Ютубер разместил ПК с NVIDIA RTX 4060 в кресле — подгореть может по-настоящему

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Андрій Русанов

Автор сайта

Ютубер разместил ПК с NVIDIA RTX 4060 в кресле — подгореть может по-настоящему
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Не знаете, куда поставить игровой ПК в тесном помещении? Есть место, где он не будет мешать и куда никто не посмотрит. А видеокарта NVIDIA RTX 4060 обеспечит комфорт зимой.

Компьютер, встроенный в кресло, имеет очень приличные характеристики: процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, 64 ГБ оперативной памяти, упомянутая узкопрофильная RTX 4060 и другие компоненты максимально. Ютубер Basically Homeless использовал в качестве основы эргономичное кресло FlexiSpot C7 Max. Он просверлил отверстия в колесной основе, чтобы удобно разместить кабели питания.

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Но даже для самых компактных компонентов, как материнская палата mini-ATX, нужен какой-никакой корпус. Вместе с этим нужно сохранить функциональность не самого дешевого кресла. Энтузиаст добавил места под деревянной сидушкой с помощью 50-мм алюминиевых подпорок. Однако эта конструкция не вмещала видеокарту, поэтому она была размещена сбоку, параллельно материнской плате, и подключена с помощью райзера.

Механизм движения кресла установленный уже ПОД эту конструкцию. Да, оно стало выше, но никаким функциям это не мешает. Стоит добавить, что кнопка питания размещена прямо в сиденье снизу. По классике, пришлось заменить райзер, чтобы видеокарта нормально заработала.

Приятной бонусной функцией стал подогрев сиденья видеокартой и остальными компонентами. Остается пожелать автору, чтобы его стул подгорал только в переносном смысле, а лучше даже без этого.

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