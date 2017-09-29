Южная Корея запретила ICO, а Япония, напротив, одобрила работу бирж криптовалют и не намерена блокировать операции ICO

Вслед за Китаем финансовый регулятор Южной Кореи также решил запретить в стране проведение операций финансирования через ICO (форма привлечения инвестиций в виде первичного размещения монет или токенов). Данное решение вызвано рисками роста числа финансовых мошенников.

Отметим, после недавнего запрета операций ICO в Китае, доля Южной Кореи на рынке торговли криптовалютами резко выросла. В Комиссии по надзору за финансовым сектором Южной Кореи (FSC) отметили растущую в последнее время в Южной Корее популярность ICO как способа привлечь инвестиции. Вместе с тем, фиксировались случаи, когда средства уходили в непродуктивные и спекулятивные сферы, заявил вице-председатель FSC Ким Ён-бим (Kim Yong-beom). Потому и было решено ограничить использование данного инструмента в стране.

Под запрет попадают все виды ICO. Торговля виртуальными валютами должна строго контролироваться, подчеркнули в FSC. Комиссия пригрозила штрафными санкциями всем финансовым учреждениям и лицам, которые будут участвовать в ICO. Однако не уточняется, какая именно ответственность будет возложена на нарушителей в случае их выявления.

На фоне решения корейских властей стоимость Bitcoin упала почти на 2%. Следует отметить, что снижение цены было не столь существенным, как в случае с запретом ICO в Китае. Тогда падение составило около 20% стоимости или около $1000.

В то же время контролирующие органы Японии более благосклонны по отношению к криптовалютам. Так, Государственное Агентство финансовых услуг Японии утвердило 11 компаний в качестве операторов бирж по обмену криптовалютами. Отмечается, что такие операторы должны соответствовать определённым требованиям. Они обязаны создать мощную компьютерную систему для обеспечения стабильной работы биржи, обеспечить идентификацию личности клиентов, а также соблюдать нормы по борьбе с отмыванием денег и выполнять другие требования.

Кроме того, японские чиновники заявили, что они не планируют запрещать привлечение средств с помощью ICO. Хотя несколько таких предложений поступало.

Власти Японии признали биткоин и другие криптовалюты платёжным средством в апреле 2017 года. Этому способствовал повышенный интерес японских инвесторов к криптовалюте на фоне её резкого роста. Все компании, желающие заниматься обменом криптовалют, должны регистрироваться в правительстве.

Источник: vc 1, 2