Из Apple уходят процессоры: компания пытается удержать вице-президента по аппаратным технологиям

Удивительно удачная интеграция аппаратного и программного обеспечения Apple держится на плечах Джони Сруджи — старшего вице-президента по аппаратным технологиям. Именно он годами определял траекторию развития чипов Apple, и его возможное увольнение может стать самым болезненным ударом для компании за долгое время. По данным Bloomberg, Apple пытается сделать все, чтобы удержать одного из самых ценных специалистов в своей истории.

Сейчас Джони Сруджи не планирует выходить на пенсию. Но он хочет продолжить карьеру в другой компании — и это может быть Meta, которая активно переманивает инженеров Apple, или OpenAI. Информация о его колебаниях появилась на фоне массового ухода топ-менеджеров — за последние 72 часа Apple потеряла уже четырех ключевых руководителей. Первым из Apple ушел глава направления ИИ Джон Джиянандреа. Потом Мета переманила руководителя команды дизайна интерфейсов Алана Дая. Он работал над дизайном интерфейсов Apple с 2015 года и отвечал за ключевые решения, которые определили облик продуктов последнего десятилетия: iPhone X, watchOS, Dynamic Island в новых iPhone, эффект Liquid Glass в iOS 26 и специальный интерфейс для Vision Pro. Через несколько часов после объявления об уходе Дая, Apple подтвердила, что компанию покинут еще двое топов. Юрисконсульт Кэт Адамс завершит работу в Apple в конце 2026 года. Руководитель направления Environment, Policy, and Social Initiatives Лиза Джексон уйдет из компании в январе 2026-го.

Сообщают, что Сруджи провел отдельный разговор с Тимом Куком и честно сказал, что серьезно рассматривает переход «на более зеленые луга». Он также якобы сообщил коллегам, что готов присоединиться к другой компании, если таки решит уйти.

Еще в своем недавнем интервью Сруджи подчеркнул, что Apple уделяет большое внимание чипсетам с поддержкой сотовой связи и не прекращает работать над собственными модемами. И его слова подтвердились. За менее чем два года компания представила новый модем C1 в iPhone 16e, затем расширенную версию C1X в iPhone Air, а также беспроводной чип N1, который работает во всех моделях iPhone 17. Именно он стоял за M1 — процессором, который дал старт эпохе Apple Silicon.

Сейчас Apple движется к еще более амбициозной цели — создание модема C2 для линейки iPhone 18. Все это — прямой результат участия Сруджи в сложных внутренних проектах. Поэтому компания предлагает ему не только огромный компенсационный пакет, но и более широкие полномочия и, возможно, повышение до должности директора по технологиям — второго после Тима Кука.

Несмотря на это, по словам источников, Сруджи не хочет работать под началом другого генерального директора, и именно это может повлиять на его решение. Если он останется, Apple сможет продолжить работу над одним из своих самых сложных проектов — объединением модема 5G, Wi-Fi и Bluetooth в едином чипе.

Источник: wccftech