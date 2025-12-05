Массовый уход из Apple: четыре топ-менеджера покинули компанию за 72 часа

Apple оказалась в эпицентре серьезного кадрового шторма. Компания потеряла сразу четырех топ-менеджеров за последние 72 часа. Для индустрии, где стабильность руководящего состава напрямую влияет на долгосрочные продукты и стратегические решения, такая волна увольнений стала резким сигналом, что внутри компании назревают более глубокие изменения.

Первым из Apple ушел глава направления ИИ Джон Джиянандреа. Его увольнение объявили в понедельник, а на замену сразу пригласили Амара Субраманью из Microsoft — решение, которое уже вызвало много вопросов относительно того, как Apple планирует развивать свои ИИ-инициативы в ближайшие годы.

За ним из Apple ушел руководитель команды дизайна интерфейсов Алан Дай. Meta официально переманила его в среду. Дай работал над дизайном интерфейсов Apple с 2015 года и отвечал за ключевые решения, которые определили облик продуктов последнего десятилетия: iPhone X, watchOS, Dynamic Island в новых iPhone, эффект Liquid Glass в iOS 26 и специальный интерфейс для Vision Pro.

Через несколько часов после объявления об уходе Дая, Apple подтвердила, что компанию покинут еще двое топов. Юрисконсульт Кэт Адамс завершит работу в Apple в конце 2026 года. В марте того же года она передаст свои обязанности Дженнифер Ньюстед, а временно — возьмет на себя направление Environment, Policy, and Social Initiatives. Руководитель этого направления Лиза Джексон уйдет из компании раньше — в январе 2026-го.

На фоне этого продолжается массовый переход ключевых инженеров Apple в компанию Джони Айва LoveFrom, которую недавно приобрела OpenAI для создания «убийцы iPhone». По данным Bloomberg, OpenAI забрала примерно 40 инженеров Apple только за последний месяц. Среди них — эксперт по производственному дизайну Мэтт Теоболд, главный дизайнер интерфейсов Сайрус Дэниел Ирани и Абидур Чоудхури, автор дизайна iPhone Air.

Резкий рост оттока кадров в руководящем составе и в ключевых технических командах говорит о серьезной конкуренции за таланты между Apple, OpenAI, Meta и другими игроками. И именно Apple сейчас оказалась в ситуации, когда приходится одновременно реагировать на кадровые потери и пересматривать стратегические направления, включая ИИ, дизайн продуктов и экосистему вокруг iPhone.

Источник: wccftech