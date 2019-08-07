За первые 7 месяцев 2019 года украинцы приобрели 4035 электромобилей, в Топ-3 самых популярных моделей вошли Nissan Leaf, Tesla Model S и Renault Kangoo Z.E.

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала итоги продаж электромобилей в Украине за первые семь месяцев 2019 года. За этот период украинцы приобрели 4035 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 3742 легковых и 293 коммерческих. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 53%.

Подавляющую часть (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации. Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf, с января по июль текущего года 1899 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 318 регистраций, третьей по популярности стала немецкая модель BMW i3 с результатом 216 авто. На четвером месте электромобиль Fiat 500e, который выбрали 178 украинцев. Пятое место разделили сразу две модели: Renault Zoe и Volkswagen E-Golf с одинаковым результатом 154 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат показал минивэн Renault Kangoo Z.E. с результатом 272 регистраций за семь месяцев.

Напомним, что сегодня президент Украины подписал закон о доступе к зарядным станциям для электромобилей, которым предусмотрены зеленые номера, новые дорожные знаки и штрафы для ДВС-водителей.

Источник: Укравтопром