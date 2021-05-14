Замедление роста подписчиков Disney+ и кинотеатральное окно в 45 дней: квартальный отчет Disney





Компания Disney в рамках отчета за квартал, завершившегося 3 апреля 2021 года, поделилась обновленными данными по количеству подписчиков онлайн-кинотеатра Disney+ — за три месяца оно увеличилось на 8,7 миллиона и достигло 103,6 миллиона. И это заметно ниже ожиданий аналитиков (109 миллионов).

Не оправдала Disney ожиданий аналитиков и по квартальной выручке — она составила 15,6 миллиарда долларов при прогнозируемых 15,8 миллиарда долларов. Основным фактором, сдерживающий рост бизнеса Disney, остается пандемия. Недавно открывшиеся парки развлечений Disney заполняются частично. Как следствие, направление зафиксировало сокращение выручки на 44%, до 3,2 миллиарда долларов. В то же время выручка направления медиа и дистрибуции составила 12,4 миллиарда долларов — на 1% больше, чем год назад.

Гендиректор Disney Боб Чапек заявил, что уже сейчас во всех сегментах бизнеса наблюдаются признаки восстановления, выразив уверенность касательно возвращения к прежним темпам роста и достижения долгосрочных целей.

Комментируя замедление темпов роста базы подписчиков, глава Disney+ заявил, что компания по-прежнему рассчитывает рассчитывает к 2024 году набрать от 230 до 260 миллионов подписчиков. Рост подписчиков Disney+ замедлился на фоне повышения стоимости подписки на доллар: до 7,99 доллара в месяц и до 79,99 доллара — в год. И компенсировать спад не помогли даже громкие релизы — те же «ВандаВижен» и «Сокол и Зимнего солдат». С другой стороны, Netflix в минувшем квартале добавил лишь 4 миллиона подписчиков.

С 9 июня на Disney+ начнут показывать сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли — ответвление истории, где герой сбегает с Тессерактом и путешествует во времени. Кроме того, в разработке у Disney находятся по меньшей мере 105 фильмов и сериалов, включая проекты по франшизам Marvel и «Звёздные войны». Из них 80% выйдут сразу в Disney+. Сейчас онлайн-кинотеатр работает в 36 странах по всему миру. Увы, перспективы его запуска в Украине по-прежнему неизвестны.

Кроме того, в расписании Disney на этот год значатся несколько сугубо кинотеатральных релизов — «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel и «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом получат сокращенное окно проката в 45 дней. Это первые картины Disney с исключительно кинотеатральным релизом с момента выхода «Новых мутантов» в августе 2020 года.