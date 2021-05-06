Бог хитрости Локи перенес премьеру сериала «Loki» с 11 на 9 июня 2021 года — новые серии будут выходить по средам, а не по пятницам [видео]





За последние месяцы мы уже привыкли к переносам премьер фильмов и сериалов, однако в абсолютном большинстве случаев речь идет о задержке релиза, а не о его переносе на более ранние сроки. Тем не менее Локи, оправдывая свой титул, решил сместить премьеру на два дня раньше — с 11 на 9 июня 2021 года.

Казалось бы, что в этом переносе такого интересного, что заслуживает записи в блоге? Дело в том, что новые серии сериала теперь будут выходить не в пятницу, как это принято у большинства сериалов Marvel и Disney (к примеру, «ВандаВижен» / WandaVision, «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier и «Мандалорец» / The Mandalorian), а в среду.

Исторически сложилось, что популярные сериалы выходят в эфир в конце недели, чтобы зрители смогли насладиться ими в режиме уикэнда, после тяжелой рабочей недели. По какой-то причине в Marvel решили поэкспериментировать и выпустить новый сериал в среду. Впрочем, в первом сезоне «Loki» / «Локи» будет всего шесть серий, так что если эксперимент окажется неудачным, то второй сезон (работа над которым уже началась), могут вернуть в пятничный слот.

Напомним, что сюжет сериала «Loki» / «Локи» является прямым продолжением полнометражного фильма Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» (2019), где Локи ворует мощный артефакт Тессеракт, чем создает альтернативную временную линию. В результате за героя берется секретное агентство Time Variance Authority, которые пытается восстановить временную целостность. Титульную роль сводного брата Тора играет все тот же талантливый и харизматичный актер Том Хиддлстон, воплотивший образ Локи в фильмах MCU.

Источник: Variety