Marvel опубликовал первый трейлер супергеройского боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец», премьера назначена на 3 сентября 2021 года

Marvel Studios опубликовала первый тизер-трейлер нового супергеройского боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Картина станет первым в рамках Marvel Cinematic Universe​ фильмом с главным героем азиатского происхождения Шан-Чи, роль которого исполнил актер Симу Лю.

По сюжету фильма главный герой вступает в загадочную секретную организацию «Десять колец», чтобы исправить ошибки прошлого. Помимо Симу Лю в ролях появятся Аквафина (Кэти), Тони Люн (Вэньву/Мандарин), а также Фала Чэнь, Мэнъэр Чжан, Флориан Мунтяну, Ронни Чиэн и Мишель Йео.





Сценарий фильма написал Дэйв Каллахэм (The Expendables, Godzilla, Mortal Kombat), а режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон (The Glass Castle, Just Mercy).

Изначально премьера фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings была назначена на февраль текущего года, но из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на 3 сентября 2021 года (кинотеатральная премьера в Украине состоится 2 сентября 2021 года).

Источник: Marvel