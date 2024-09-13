Замена экрана в HUAWEI Mate XT обойдется по цене iPhone 16 Pro Max

HUAWEI Mate XT Ultimate Design — это первый в мире тройной складной смартфон, который будет поставляться по невероятной цене в $2800.

HUAWEI обнародовала документацию со стоимостью запасных частей для Mate XT, и только замена OLED-экрана здесь обойдется в $1100 — это фактически достигает 50% от начальной стоимости самого смартфона и почти равно цене на нового iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ.

Такая цена предусмотрена, если вы дадите согласие HUAWEI бесплатно переделать поврежденный экран, если же предложение будет отклонено — новый экран обойдется в почти $1400.

Компания также продает планы на страхование замены экрана, которые стартуют от $490 за одну замену экрана в течение первого года после приобретения Mate XT.

Для сравнения: ремонт складного внутреннего экрана на Samsung Galaxy Z Fold 6, который включает замену OLED-панели, ее металлической рамки и аккумулятора телефона, снижен до $200 при первом обращении; тогда как Google в партнерстве с iFixit продает запасной складной экран для Pixel Fold за $900, как часть набора, который также включает новые батареи.

Остальные запчасти для HUAWEI Mate XT несколько дешевле: замена батареи обойдется в $70, а камер — от $38 до $107. Хотя материнская плата стоимостью в $1280 все еще может конкурировать с заменой экрана.

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Источник: The Verge

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