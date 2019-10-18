Запуск электронного билета Kyiv Smart Card отложат еще на 3-6 месяцев





1 ноября 2019 года, как известно, должен был состояться полноценный запуск системы единого электронного билета Kyiv Smart Card, которая, напомним, с февраля работает в тестовом режиме (опытной эксплуатации, говоря словами разработчиков). Зоркий глаз читателя наверняка остановился на словосочетании «должен был», и правильно сделал. Как стало известно источнику, Киевская горгосадминистрация (КГГА) склоняется к тому, чтобы продлить тестирование на 3-6 месяцев. Судя по формулировке, решение уже принято. То есть, да, с большой вероятностью запуск е-билета в Киеве в очередной раз будет перенесен, неизвестна только новая дата запуска.

Учитывая количество жалоб на немалое число недоработок и нередкие сбои, эта новость не стала такой уж большой неожиданностью.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, на данный момент некоторые вопросы остаются неразрешенными, что мешает полностью перейти на новую систему оплаты проезда. В частности, нерешенными остаются вопросы, касающиеся льготных категорий пассажиров. Детей школьного возраста необходимо обеспечить карточками ученика, но на это в городском бюджете нет денег. Необходимо изготовить примерно 300 000 карточек общей стоимостью 30 млн гривен. Также нерешенной остается вопрос е-билетов для студентов. Кроме того, в Киевпастрансе пока не придумали, каким образом должна осуществляться оплата за проезд для льготников, которые не являются жителями Киева.

В остальном же, по словам Юрия Назарова, все готово к запуску: в наземном общественном транспорте установлены валидаторы, а в киевском метрополитене — турникеты. Оплатить проезд в любом коммунальном общественном транспорте Киева можно с помощью транспортной карточки Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», бумажного билета с QR-кодом или QR-кодом, сгенерированным в кабинете киевлянина или банковской картой. По состоянию на 9 октября изготовлено порядка 220 тыс. e-билетов (карточек Kyiv Smart Card), из которых реализовано около 150 тыс. штук. Ежедневно с помощью e-билета осуществляется 160 тыс. поездок, из которых 100 тыс. в метрополитене, 60 тыс. — в наземном общественном транспорте КП “Киевпастранс”. Еженедельно столичные власти фиксируют прирост в размере 21 тыс. пассажиров, которые пользуются e-билетом.

Буквально на днях была запущена специальная онлайн-карта со всеми точками, где можно купить/пополнить электронный билет. На сегодняшний день насчитывается более 300 мест продажи/пополнения карт Kyiv Smart Card.

Новая дата запуска электронного билета Kyiv Smart Card должна быть объявлена со дня на день.

Источник: KV