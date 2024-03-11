Завершен первый аукцион в рамках сбора на Буяна. Поздравляем победителей аукциона

С 28-го февраля по 6-е марта мы проводили аукцион в рамках сбора на реабилитацию бойца «Азова» Буяна. Он, к сожалению, не закрыт, поэтому мы решили опубликовать отчет по аукциону и позже сегодня начнем новый аукцион и продолжим сбор.

Было собрано 37 911 грн! (напомним, что цель, которую мы ставили в этом сборе — 84 000 грн)

Детальный отчет опубликуем, когда соберем всю сумму и передадим ее Патронатной службе «Ангелы Азова». Всем спасибо, вместе мы сила!

Также, с радостью поздравляем победителей аукциона. Красивые арт-тубусы получат двое участников, которые решили сохранить инкогнито во время транзакций. Просьба к тем, кто 29-го февраля прислал по 5 000 грн, прислать квитанции по оплате и написать контакты для отправки выигранных лотов на [email protected]