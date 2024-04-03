Новости Новости 03.04.2024 в 18:13 comment views icon

Завершен сбор для 2-го Интернационального Легиона. Поздравляем победителя аукциона! Вместе мы собрали 100 тыс. грн. на FPV-дроны!

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Завершен сбор для 2-го Интернационального Легиона. Поздравляем победителя аукциона! Вместе мы собрали 100 тыс. грн. на FPV-дроны!

22-го марта мы, вместе с БФ «УМАС» в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия», начали очередной сбор и аукцион на FPV-дроны для бойцов 2-го Интернационального Легиона обороны Украины. Сегодня с радостью можем рассказать, что мы собрали сумму, на которую рассчитывали и закрыли этот сбор для 2-го Интернационального Легиона обороны Украины.

Было собрано 100 027 грн!

Завершен сбор для 2-го Интернационального Легиона. Поздравляем победителя аукциона! Вместе мы собрали 100 тыс. грн. на FPV-дроны!

Детальный отчет с фото опубликуем, когда будет передача «птичек» ребятам. Всем спасибо, вместе мы сила!

Также с радостью поздравляем победителя аукциона. Алексей уже не первый раз становится победителем наших аукционов, поэтому, кроме как поздравить его, хотим отдельно его поблагодарить за постоянную и весомую поддержку нашей инициативы!


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