Зеленский планирует продлить запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»





Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить действие санкций, предполагающих блокировку доступа к российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», пишет «Укрінформ», ссылаясь на источник в Офисе президента.

Собеседник «Укрінформа» в Офисе президента заявил, что решение о продлении запрета для российских соцсетей должны принять на заседании СНБО, после чего президент подпишет соответствующий указ. В то же время не уточняется, когда именно состоится заседание Совета нацбезопасности, и на какой срок планируется продлить санкции. Но можно вспомнить, что 10 апреля СБУ инициировала продление блокировки соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассников» и санкций в отношении российских IT-компаний ещё на 3 года.

Остается добавить, срок действия предыдущего указа №133/2017, запрещающего работу российских соцсетей и сервисов в Украине, истекает в эту пятницу, 15 мая. И недавний опрос Kantar показал, что однозначной позиции по блокировке российских веб-ресурсов нет: 46% считают, что действие санкций нужно продолжить, 43% — что следует прекратить.

Источник: «Укрінформ»