Более 50% геймеров PS5 забросили ремастер Oblivion после 15 часов игры

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion мгновенно стартовал на PS5, но удержать игроков удалось значительно хуже. По данным аналитиков, половина пользователей не задержалась даже на два десятка часов.

По данным аналитической компании Alinea Analytics, более 50% юзеров на PS5 провели в игре менее 15 часов, после чего просто перестали играть. На старте интерес к ремастеру был огромен, но большинство игроков ограничилось лишь кратковременным возвращением в знакомый мир.

С коммерческой стороны релиз оправдал затраченные ресурсы. Ремастер Oblivion продался тиражом 1,1 млн копий на PS5, что сделало его третьим самым успешным релизом Xbox на консоли Sony в 2025 году — после Call of Duty: Black Ops 7 и Forza Horizon 5. Цифры подтвердил аналитик Рис Эллиот, который ранее точно прогнозировал продажи Arc Raiders и Battlefield 6.

«Похоже, что для большинства этого хватило, чтобы почувствовать ностальгию, но не для полноценного прохождения», — отметил Эллиот.

Отдельно аналитик не объясняет причины такого результата, но факторы очевидны. В ремастере полностью отсутствует поддержка модов, тогда как у Skyrim, Fallout 4 и даже Starfield она есть даже на консолях. Для серии The Elder Scrolls это критически важно, так как за столько лет с момента релиза именно моды удерживали интерес к оригинальной игре.

Зато сам ремастер нельзя назвать провалом. На релизе стало понятно, что Bethesda может вполне удачно продать еще одну версию «золотой классики». Более того, по словам Риса Эллиота, порт Starfield на PS5 имеет шансы «выстрелить» лучше, чем Oblivion Remastered. Игру ожидают вместе с большим обновлением 2.0, а ее относительная «свежесть» может сыграть на руку продажам.

Кроме того, в сети уже давно распространяются слухи о новых ремастерах. Ранее намекнули на Fallout 3 Remastered, а также сообщалось, что Fallout: New Vegas Remastered получил «зеленый свет». Параллельно с официальными релизами фанаты готовят и собственные проекты. Уже в 2026 году должен выйти Skyblivion — полноценный фанатский римейк Oblivion на движке Skyrim, который создается уже много лет. А другой проект Skywind постепенно движется по тому же пути.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: FRVR