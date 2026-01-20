Новости Игры 20.01.2026 comment views icon

Более 50% геймеров PS5 забросили ремастер Oblivion после 15 часов игры

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Понад 50% геймерів PS5 закинули рімейк Oblivion після 15 годин гри

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion мгновенно стартовал на PS5, но удержать игроков удалось значительно хуже. По данным аналитиков, половина пользователей не задержалась даже на два десятка часов.

По данным аналитической компании Alinea Analytics, более 50% юзеров на PS5 провели в игре менее 15 часов, после чего просто перестали играть. На старте интерес к ремастеру был огромен, но большинство игроков ограничилось лишь кратковременным возвращением в знакомый мир.

С коммерческой стороны релиз оправдал затраченные ресурсы. Ремастер Oblivion продался тиражом 1,1 млн копий на PS5, что сделало его третьим самым успешным релизом Xbox на консоли Sony в 2025 году — после Call of Duty: Black Ops 7 и Forza Horizon 5. Цифры подтвердил аналитик Рис Эллиот, который ранее точно прогнозировал продажи Arc Raiders и Battlefield 6.

«Похоже, что для большинства этого хватило, чтобы почувствовать ностальгию, но не для полноценного прохождения», — отметил Эллиот.

Отдельно аналитик не объясняет причины такого результата, но факторы очевидны. В ремастере полностью отсутствует поддержка модов, тогда как у Skyrim, Fallout 4 и даже Starfield она есть даже на консолях. Для серии The Elder Scrolls это критически важно, так как за столько лет с момента релиза именно моды удерживали интерес к оригинальной игре.

Зато сам ремастер нельзя назвать провалом. На релизе стало понятно, что Bethesda может вполне удачно продать еще одну версию «золотой классики». Более того, по словам Риса Эллиота, порт Starfield на PS5 имеет шансы «выстрелить» лучше, чем Oblivion Remastered. Игру ожидают вместе с большим обновлением 2.0, а ее относительная «свежесть» может сыграть на руку продажам.

Кроме того, в сети уже давно распространяются слухи о новых ремастерах. Ранее намекнули на Fallout 3 Remastered, а также сообщалось, что Fallout: New Vegas Remastered получил «зеленый свет». Параллельно с официальными релизами фанаты готовят и собственные проекты. Уже в 2026 году должен выйти Skyblivion — полноценный фанатский римейк Oblivion на движке Skyrim, который создается уже много лет. А другой проект Skywind постепенно движется по тому же пути.

Источник: FRVR

Популярные новости

arrow left
arrow right
Хиты не дорожают: медианная цена игр-бестселлеров в Steam снизилась на 14% с 2023 года
Продажи "забытой" игры Star Wars выросли на 1900% за ночь из-за нового способа взлома PS5
У игрока дважды взломали аккаунт PSN со сложным паролем и 2FA из-за старой транзакции
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
В сети появился список возможных раздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 и еще 13 игр
Команда "Идиома" выпустила украинизатор Batman: Arkham Origins и всех DLC
Ветеран Fallout возвращается в Obsidian и прерывает пенсию для разработки новой игры
Какой ты игрок? Steam запустил персональные итоги 2025 года
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 будут обучать разработчиков игр в КПИ
Sony добавила на PS5 сезонный анимированный фон и виджет со статисткой последних игр
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
Фан-детектив GTA 6 исследовал военное прошлое Джейсона — служил в самом "элитном" полку США
Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
Дети изучают азбуку Морзе, чтобы обойти ограничения на чаты в Roblox
Avowed выходит на PlayStation 5 и получит большое обновление — предзаказы уже доступны
Steam Machine будет дорогой: ритейлеры "засветили" цену: ритейлеры "засветили" цену
Naughty Dog с осени ввела 7-недельный кранч для разработчиков Intergalactic, чтобы демо было готово в декабре
Удаление сообщений и друзей на Xbox повышает производительность игр
Джейсон Шрайер: Контент GTA 6 до сих пор не готов на 100%, возможны новые задержки
Это наверняка новая Divinity: тайну загадочной инсталляции TGA раскрывают торговые марки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить