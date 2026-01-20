Новости Кино 20.01.2026 comment views icon

"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"

Оказывается, противоречивая сцена с туалетом в первом эпизоде «Рыцаря семи королевств» шокировала не только зрителей, но и самого Джорджа Р. Р. Мартина.

В статье присутствуют спойлеры к первому эпизоду «Рыцаря семи королевств».

Конечно, мир «Игры престолов» известен своими откровенными сценами, но «Рыцарь семи королевств» обошел предшественников и шокировал зрителей уже в первые минуты дебютного эпизода. Сериал начинается с того, что Дунк (Питер Клеффи) хоронит своего наставника сэра Арлана из Пеннитри (Дэнни Уэбб) и размышляет о том, как ему продолжать жизнь. В какой-то момент он решает принять участие в рыцарском турнире, тогда же — начинает звучать культовая музыка из заставки «Игры престолов». Впрочем, как только фаны погружаются в ностальгию, звук прерывают сценой дефекации Дунка. Да, это сериал не о королях и королевах, а о простом народе и всех неудобствах их жизни, как и анонсировал шоураннер Айра Паркер, но многие восприняли «шутку», как довольно резкую. Более того, такого мнения изначально был и сам автор Джордж Р. Р. Мартин.

«Да, это было несколько неожиданно», — сказал писатель в интервью The Hollywood Reporter. «Не то чтобы мои персонажи не имели дерьма, но обычно я не пишу об этом много. Когда я увидел черновой вариант, то написал Паркеру: «Что это? Откуда оно взялось? Не знаю, нужно ли нам действительно это дерьмо. Но Айре понравился момент по каким-то причинам».

Сам Паркер отрицает, что сцена является проявлением неуважения к оригинальному шоу.

«В сценарии написано: «Дунк слышит в голове тему героя» и она необязательно должна была быть песней из «Игры престолов» в тот момент. Он должен был услышать призыв, когда решает сделать что-то действительно сложное. Но потом реальность и страх будоражат его внутренности. Он еще не герой, понимаете? Он нервный парень с нервным желудком, как и я».

Шоураннер добавляет, что это не последний раз, когда тема из «Игры престолов» прозвучит в шоу. Однако зрители должны быть спокойны, потому что в будущем этот особый момент поместят в другой контекст. Хотя придется подождать: события в начале будут разворачиваться медленно.

«Возможность сделать 6 эпизодов, продолжительностью от 30 до 40 минут, была идеальной», — добавляет Паркер. «Это означает, что нам не пришлось растягивать историю. Мы могли сделать точную адаптацию — чего, очевидно, очень хотел Джордж и я, потому что являюсь большим поклонником новелл. Таким образом то, что мы добавили, не кажется сторонним, а лишь дополняет историю так, как сделал бы это сам Мартин, если бы писал романы, а не 80-страничные самородки».

Об успехе шоу говорить рано, но первые оценки свидетельствуют, что создатели «Рыцаря семи королевств» взяли правильное направление: 88% от критиков и 80% от зрителей на Rotten Tomatoes. Судя по рецензиям, сериал воспринимается легко, большинство шуток кажутся уместными, а химия между персонажами присутствует — речь идет в частности о взаимодействии Дунка с Эггом (Декстер Сол Анселл) и Лайонелем Баратеоном (Дэниел Ингс).

Новые эпизоды «Рыцаря семи королевств» будут выходить по одному еженедельно, в Украине их официально можно посмотреть на HBO и Megogo. Сериал уже продлен на второй сезон, однако Мартин передал сценаристам еще 10-12 набросков про Дунка и Эгга, поэтому при успешном восприятии есть шансы на более долгую телевизионную историю.

«Это уже не моя история»: Джордж Мартин рассказал об «ужасных» отношениях с шоураннером «Дома дракона»

Спецпроекты
Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів

Популярные новости

arrow left
arrow right
На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге
Создатели "Очень странных дел" назвали 4 эпизода, которые стоит пересмотреть перед новым сезоном
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
Большой спойлер к сериалу "Плюрибус" случайно сохранили на снимках в Google Earth
Ева Грин сыграет в "Уэнздей" тетю Офелию
Создатели "Очень странных дел" о "старении" актерского состава: "Не критично, единственная проблема — голоса"
Funko Pop заспойлерили 2 сезон "Фоллаут" фигурками нового Цезаря и Хауса
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
"Очень странные дела" для пенсионеров: Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов
IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года: лидируют "Супермен" и "Белый лотос"
Появилось расписание 2-го сезона "Фоллаут": по эпизоду в неделю, а не за раз
"Очень странные дела" заставили Apple обновить график выхода сериала "Плюрибус" — финал выйдет раньше
ТОП-2025 от Google: украинцев больше всего интересовали "График отключения света", шоу "Холостяк" и "Игра в кальмара 2"
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Еще больше Вестероса: HBO продлил "Дом дракона" на 4-й сезон, а "Рыцарь семи королевств" на 2-й
"Больше никаких драконов": Эмилия Кларк говорит, что покончила с фэнтези после "Игры престолов"
Amazon перенесла релиз 2-го сезона "Фоллаут" — первый эпизод выйдет раньше
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
На HBO Max завершился сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" — все 8 эпизодов доступны для просмотра
Amazon заказала сразу два сезона для сериала God of War — первые эпизоды снимет режиссер "Сегуна" и "Пацанов"
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить