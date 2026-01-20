"Что это? Откуда оно взялось?": Джордж Р. Р. Мартин был шокирован "туалетной" сценой в начале "Рыцаря семи королевств"

Оказывается, противоречивая сцена с туалетом в первом эпизоде «Рыцаря семи королевств» шокировала не только зрителей, но и самого Джорджа Р. Р. Мартина.

В статье присутствуют спойлеры к первому эпизоду «Рыцаря семи королевств».

Конечно, мир «Игры престолов» известен своими откровенными сценами, но «Рыцарь семи королевств» обошел предшественников и шокировал зрителей уже в первые минуты дебютного эпизода. Сериал начинается с того, что Дунк (Питер Клеффи) хоронит своего наставника сэра Арлана из Пеннитри (Дэнни Уэбб) и размышляет о том, как ему продолжать жизнь. В какой-то момент он решает принять участие в рыцарском турнире, тогда же — начинает звучать культовая музыка из заставки «Игры престолов». Впрочем, как только фаны погружаются в ностальгию, звук прерывают сценой дефекации Дунка. Да, это сериал не о королях и королевах, а о простом народе и всех неудобствах их жизни, как и анонсировал шоураннер Айра Паркер, но многие восприняли «шутку», как довольно резкую. Более того, такого мнения изначально был и сам автор Джордж Р. Р. Мартин.

«Да, это было несколько неожиданно», — сказал писатель в интервью The Hollywood Reporter. «Не то чтобы мои персонажи не имели дерьма, но обычно я не пишу об этом много. Когда я увидел черновой вариант, то написал Паркеру: «Что это? Откуда оно взялось? Не знаю, нужно ли нам действительно это дерьмо. Но Айре понравился момент по каким-то причинам».

Сам Паркер отрицает, что сцена является проявлением неуважения к оригинальному шоу.

«В сценарии написано: «Дунк слышит в голове тему героя» и она необязательно должна была быть песней из «Игры престолов» в тот момент. Он должен был услышать призыв, когда решает сделать что-то действительно сложное. Но потом реальность и страх будоражат его внутренности. Он еще не герой, понимаете? Он нервный парень с нервным желудком, как и я».

Шоураннер добавляет, что это не последний раз, когда тема из «Игры престолов» прозвучит в шоу. Однако зрители должны быть спокойны, потому что в будущем этот особый момент поместят в другой контекст. Хотя придется подождать: события в начале будут разворачиваться медленно.

«Возможность сделать 6 эпизодов, продолжительностью от 30 до 40 минут, была идеальной», — добавляет Паркер. «Это означает, что нам не пришлось растягивать историю. Мы могли сделать точную адаптацию — чего, очевидно, очень хотел Джордж и я, потому что являюсь большим поклонником новелл. Таким образом то, что мы добавили, не кажется сторонним, а лишь дополняет историю так, как сделал бы это сам Мартин, если бы писал романы, а не 80-страничные самородки».

Об успехе шоу говорить рано, но первые оценки свидетельствуют, что создатели «Рыцаря семи королевств» взяли правильное направление: 88% от критиков и 80% от зрителей на Rotten Tomatoes. Судя по рецензиям, сериал воспринимается легко, большинство шуток кажутся уместными, а химия между персонажами присутствует — речь идет в частности о взаимодействии Дунка с Эггом (Декстер Сол Анселл) и Лайонелем Баратеоном (Дэниел Ингс).

Новые эпизоды «Рыцаря семи королевств» будут выходить по одному еженедельно, в Украине их официально можно посмотреть на HBO и Megogo. Сериал уже продлен на второй сезон, однако Мартин передал сценаристам еще 10-12 набросков про Дунка и Эгга, поэтому при успешном восприятии есть шансы на более долгую телевизионную историю.