“Живые” фотографии смартфона Meizu 15 Plus демонстрируют отличное соотношение экрана к фронтальной панели и металлическую заднюю крышку

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Судя по свежим фотографиям смартфона Meizu 15 Plus, у китайского производителя получилось создать действительно привлекательный безрамочный смартфон.

Дизайнеры не стали пытаться втиснуть в нижнюю часть фронтальной панели аппаратную кнопку, а верхнюю часть сделали настолько тонкой, насколько это возможно. При этом разработчики не стали использовать излишне оригинальные решения, вроде выреза а-ля iPhone X, а просто эффективно использовали доступную площадь, разместив там разговорный динамик, фронтальная камера и необходимые сенсоры. В итоге соотношение площади экрана Meizu 15 Plus к площади всей передней панели получилось весьма высоким.

В отличие от опубликованных пару дней назад блестящих задних крышек, выполненных то ли из стекла, то ли из керамики, этот вариант выглядит более привлекательно. Здесь используется классический металл с U-образными полосками антенн, а также знакомый по другим утечкам вертикальный “светофор” из двойной камеры и модуля лазерного автофокуса с кольцевой LED-вспышкой из 10 светодиодов, аналогичный варианту в Meizu Pro 6 Plus.

Сканер отпечатков на новых фотографиях Meizu 15 Plus не виден, так что его либо убрали под экран или на боковину, либо решили использовать другие системы идентификации, к примеру, определение по лицу, радужной оболочке и т.д.

Напомним, что анонс “юбилейных” смартфонов Meizu 15 / 15 Plus должен состояться в конце зимы или весной текущего года, в честь 15-летия компании Meizu. Ожидается, что это произойдет или перед Китайским Новым годом (Spring Festival) или сразу после него, с 15 по 17 февраля.

Достоверных данных о технических спецификациях новинок нет, зато есть информация об ориентировочных ценах – компактный Meizu 15 может стоить порядка $475 (CNY 2,999), а более крупный Meizu 15 Plus – около $550 (CNY 3,499).

Источник: Gizmochina