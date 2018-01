Судя по новым фотографиям юбилейных смартфонов Meizu 15, производитель тестирует несколько разных вариантов конструкции моделей

В китайской соцсети Weibo снова всплыли шпионские фотографии юбилейных смартфонов Meizu 15, при этом источник утечки настаивает, что аппараты будут называться не Meizu 15 и 15 Plus, а Meizu 15 PRO и 15 PRO Plus. Якобы, смартфоны станут прямым продолжением моделей PRO 7 и PRO 7 Plus и производитель решил подчеркнуть этот факт добавлением к названию приставки PRO.

После первого анонса от руководителя компании Meizu мы уже увидели столько вариантов дизайна будущей модели, что можно предположить, что производитель тестирует сразу несколько экземпляров смартфона. По всей видимости, разработчики стараются подобрать наиболее удачное решение фронтальной и задней панели, прислушиваясь к мнению нескольких экспертов.

В отличие от появлявшихся ранее живых фотографий, новые кадры демонстрируют тот же вертикальный блок сдвоенной основной камеры, который сдвинут ближе к центру задней крышки. При этом в одном случае фотоблок выступает за пределы поверхности, а в другом выполнен заподлицо, но при этом оба аппарата оснащаются идентичными блоками из лазерного автофокуса и кольцевой вспышки.

Судя по отражениям от задней панели, задняя панель Meizu 15 Pro и Meizu 15 Plus Pro выполнена из стекла или керамики. К сожалению, фотографий передней панели в свежей порции утечек не оказалось, при этом в данный момент существует сразу две версии того, как именно она будет оформлена. Согласно первой (ее можно увидеть на первом рендере в данной новости), смартфоны получат типичную аппаратную кнопку mBack со сканером отпечатков на передней панели, просто ее сместят как можно ниже, чтобы снизить ширину рамок и разместить удлиненный дисплей с соотношением сторон 18:9.

Вторая версия гласит, что в паре юбилейных смартфонов будет использовано решение новинки Meizu M6s, получившее название Super mBack. В этом случае сканер отпечатков перенесут на боковую панель, а основную кнопку сделают виртуальной, разместив под ней датчик давления, распознающий силу нажатия и вибромотор для обратной связи.

Напомним, что анонс новых смартфонов должен состояться весной текущего года, в честь 15 летия компании Meizu. С момента основания в 2003 году китайский производитель занимался производством MP3-плееров, далее в портфолио производителя появились MP4-плееры (2006 год) и смартфоны (2008 год), а в данный момент он выпускает широкую линейку гаджетов и аксессуаров, включая наушники, пауэрбанки, умные браслеты, акустику, ТВ-приставки и другие устройства.

Источник: Gizmochina