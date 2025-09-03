Значит, скорбь: на Netflix вышли финальные эпизоды 2-го сезона "Уэнздей"

С сегодняшнего дня еще 4 эпизода второго сезона «Уэнздей» доступны для просмотра на Netflix — с украинским дубляжом и субтитрами.
Новые эпизоды длятся от 48 до 69 минут и сохранили типичные для первого названия с красноречивым словом «скорбь». Согласно трейлеру финальной части, сериал «вернет из мертвых» одного из любимых персонажей первого сезона — директора Уимс в исполнении Гвендолин Кристи, которая станет новым проводником Уэнздей (Дженна Ортега) и поможет девушке овладеть ее сверхспособностями.
Ранее Netflix «подразнил» камео Леди Гаги, представив первый взгляд на ее персонажа во втором сезоне — легендарную преподавательницу Невермора Розалин Ротвуд. Фаны предполагают, что в конце концов она может оказаться давно пропавшей сестрой Мортисии (Кэтрин Зета-Джонс) Офелией.
Чем завершилась первая часть второго сезона «Уэнздей»?
«Уэнздей» — это сериал в жанре темного фэнтези, созданный Альфредом Гофом и Майлзом Милларом. Тим Бертон срежиссировал несколько эпизодов и выступает исполнительным продюсером. Сюжет первого сезона рассказывал об обучении Уэнздей в академии для изгоев Невермор и ее попытках овладеть своими сверхспособностями, противостоя при этом сразу трем врагам.
Во втором персонаж Ортеги направляется в психиатрическую больницу Уиллоу-Хилл, где обнаруживает, что ее руководители проводят тайные эксперименты над изгоями, и вместе с тем ненароком освобождает Тайлера (Хантер Дуэн), который ранее проявил себя как монстр-хайд. Также Уэнздей предсказала смерть Энид (Эмма Майерс) и попытается помешать осуществлению своего видения.
Кроме вышеназванных актеров в продолжении «Уэнздей» вернулись Луис Гусман (отец Уэнздей), Фред Армисен (Фестер), Джой Сандей (Бьянка) и Исаак Ордонез (Пагсли). Среди новичков появляются Кристофер Ллойд, Джоанн Ламли (бабушка Уэнздей Гризельда), Фрэнсис О’Коннор, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо, Йоонас Суотамо и Стив Бушеми (новый директор Невермора).
«Уэнздей» уже продлили на третий сезон, дата выхода пока неизвестна.
