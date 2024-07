Зона зовет: настольная игра S.T.A.L.K.E.R.The Board Game уже в руках фанатов (первые фото)

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Первые заказчики S.T.A.L.K.E.R. активно делятся фотографиями настольной игры.

Поклонники постапокалиптического мира S.T.A.L.K.E.R. наконец-то дождались: разработчики начали отправку первой партии настольной версии популярной игры. Пользователи Reddit уже делятся фотографиями своих экземпляров S.T.A.L.K.E.R.: The Board Game. Это заметили на S.T.A.L.K.E.R. NEWS UA.

Awaken Realms поразила игровое сообщество молниеносным стартом краудфандинговой кампании для S.T.A.L.K.E.R. The Board Game. Энтузиасты собрали начальную цель в $50 000 за рекордные три с половиной минуты после запуска сбора средств. За неполные сутки сумма взносов превысила $1 миллион.

S.T.A.L.K.E.R. The Board Game предлагает игрокам погрузиться в кооперативную стратегию, рассчитанную на 1–4 участников. Она позиционируется как «zone-crawler» — настолка, где игроки исследуют опасную территорию. Интересной особенностью является распределение миссий отдельными коробками, что облегчает погружение в игровой процесс. Похожие игры: Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault и Descent: Legends of the Dark.

Также S.T.A.L.K.E.R. The Board Game получила украинскую локализацию.

Релиз долгожданной компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 запланировали на 5 сентября. Компания GSC Game World даже опубликовала видео, которое дает возможность послушать радио из игры. А еще в продаже появился энергетический напиток Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight ограниченной серии.

Источник: Telegram

