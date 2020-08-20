Zotac ZBox QCM7T3000 — мини-ПК на базе Intel Core i7-10750H и NVIDIA Quadro RTX 3000

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Zotac пополнила свой ассортимент «миниатюрной рабочей станцией» ZBox QCM7T3000, сочетающей мобильный процессор Core i7-10750H (6 ядер/12 потоков, 2,6/5,0 ГГц) и топовый видеоадаптер NVIDIA Quadro RTX 3000 с 6 ГБ памяти GDDR6. По словам производителя, система подойдет для «выполнения задач промышленного дизайна, создания специальных эффектов, выполнения научной визуализации и моделирования с использованием больших данных»

Система заключена в корпус объемом 2,65 л (габариты — 210 (Д)x203(Ш)x62,2(В) мм).

Zotac ZBox QCM7T3000 — barebone-система. Новинки поддерживают установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4-2933, одного 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и одного SSD формата M.2.

В оснащение также входит беспроводной адаптер Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 (Killer Wi-Fi 6 AX1650) и два сетевых интерфейса (гигабитный и 2,5-гигабитный Killer Ethernet).

На гранях мини-ПК доступны порты два порта USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C), USB 3.2 Gen1 Type-A (х4), слот кардридера SDXC, два 3,5-мм аудиоразъема, видеовыходы HDMI 2.0 (x2) и DisplayPort 1.4 (x2).

Для питания компьютера используется внешний адаптер номиналом 330 Вт.