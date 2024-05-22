«Звездный путь» возвращается в новом фильме Paramount — вероятно, со сценаристом «Людей Икс» Саймоном Кинбергом

Paramount работает над новым фильмом «Звездный путь», действие которого развернется за десятилетие до событий ленты Дж. Дж. Абрамса 2009 года (одиннадцатого полнометражного фильма во вселенной Star Trek).

По данным The Hollywood Reporter, к режиссерской команде присоединился Тоби Хейнс, который снял несколько эпизодов сериала «Андор», а сценарий написал Сет Грэм-Смит.

Действие фильма разворачивается за десятилетие до событий фильма Дж. Дж. Абрамса 2009 года (примерно в наше время) и, вероятно, будет рассказывать о создании Звездного флота и первом контакте человечества с инопланетной жизнью.

Абрамс так же вовлечен в новый «Звездный путь», как продюсер. Также Paramount ведет переговоры с Саймоном Кинбергом, известным по сценариям к фильмам «Люди Икс», «Мистер и миссис Смит» и «Шерлок Холмс», а также как режиссер «Люди Икс: Темный Феникс».

Paramount планирует выпустить фильм уже в 2025 году, однако на фоне потенциальной продажи студии ситуация может измениться.

Научно-фантастическая франшиза в стиле космической оперы «Звездный путь» стартовала в 1966 году с оригинальным сериалом Джина Родденберри, а впоследствии расширилась рядом шоу, фильмов, романов и видеоигр. События всех произведений франшизы происходят в будущем, где человечество начинает активное исследование и колонизацию галактики Млечный Путь, а также встречается с многочисленными соседними цивилизациями. Последний фильм из вселенной Звездного пути «Стартрек: Бесконечность» вышел в 2016 году.