FullHD чи 2K для монітора 27″: чи дійсно варто переплачувати за пікселі?

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Сьогодні на каналі Acer Ukraine ми спробуємо наочно показати як виглядає різниця між роздільною здатністю 2K та FullHD на моніторах з діагоналлю 27″. А також відповісти на питання, який варіант краще та чи варта доплати роздільна здатність 2K. Для чистоти експерименту ми узяли два монітори однакового формату 27″, з однаковою матрицею, але різною роздільною здатністю. FullHD нам відтворює Acer Nitro VG270X1, а картинку у 2K ми будемо розглядати на прикладі Acer Nitro XF273UX1. Дивіться, що вийшло у результаті в цьому відео:

Як бачимо, монітор Acer Nitro XF273UX1 з роздільною здатністю 2K має незаперечну перевагу по якості зображення. Але, якщо розібратися у питанні глибше, є ряд нюансів, які слід врахувати при виборі. Матриця на 27″ з роздільною здатністю 2К має майже на 80% більше пікселів, ніж матриця аналогічного розміру з FullHD. А відеокарту відтворення такої картинки навантажує помітно більше, тож частота відтворюваних кадрів знизиться приблизно на 40%.

Порівняємо ціну:

Монітор на 27″ з роздільною здатністю FullHD Acer Nitro VG270X1 (UM.HV0EE.101) коштує в інтернет-магазині від 6 599 грн.

Монітор на 27″ з роздільною здатністю 2K Acer Nitro XF273UX1 (UM.HX0EE.109) коштує в інтернет-магазині від 8 352 грн

Отже, за додаткові приблизно 2 000 грн ви отримаєте на 80% більше пікселів та значно кращу картинку. Але, якщо конфігурація системи слабка, то також ви отримаєте значно менший FPS. Адже для нормальної частоти кадрів у роздільній здатності 2K потрібна відеокарта хоча б рівня NVIDIA RTX 4050, або вище. А краще щось із серії RTX 5050 або 5060.

Висновок

На питання що краще — FullHD чи 2K немає однозначної відповіді й усе залежить від конфігурації вашої системи та завдань, які перед вами стоять. Якщо система, а особливо відеокарта не самі потужні, а ви полюбляєте грати у змагальні ігри, то гнатися за 2K не має практичного сенсу, адже FPS на виході буде нижче. Якщо ви не граєте в ігри, але якість зображення у пріоритеті, то варто віддати перевагу 2К. Якщо ваша система достатньо потужна, а в іграх ви цінуєте в першу чергу якість графіки, а не FPS, то монітор з роздільною здатністю 2К також ваш вибір.

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі