Новий павербанк товщиною 8,6 мм від Anker: ємність 5000 мА·год, підтримка MagGo та не тільки

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Компанія Anker представила новий компактний павербанк Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim), який є наступником популярної моделі MagGo Power Bank (5K, Slim). Новинка доступна у нових варіантах кольорів.

Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim), номер моделі A1665, зовні дуже схожий на попередню модель A1667, яка вийшла в США наприкінці 2024 року, а в Європі — у січні 2025-го. Основна відмінність полягає в оновленому дизайні з металевою рамкою, а також у зміненому розташуванні кнопки живлення та світлодіодних індикаторів.

Оригінальна модель, що продавалась у Apple Store, була доступна лише в білому та синьому кольорах. Нова версія також пропонує чорний і рожевий варіанти, а в майбутньому очікується поява золотого та зеленого. При цьому технічні характеристики залишилися незмінними: ємність 5000 мА·год, сертифікована Qi2 бездротова зарядка потужністю 15 Вт, двосторонній USB-C порт із потужністю до 20 Вт і сумарним виходом 17 Вт (5 Вт бездротова + 12 Вт по USB-C). Акумулятор також підтримує наскрізну зарядку (pass-through charging).

Габарити пристрою становлять 102 × 71 × 8,6 мм, вага — 110 г. Це робить його надзвичайно тонким і легким рішенням у порівнянні з іншими моделями, зокрема Anker 621 Magnetic Battery (MagGo), товщина якого становить 11 мм.

Повербанк Anker Nano Powerbank (5K, Magnetisch, Slim) Black купити

Повербанк Anker MagGo Ultra-Slim 10000mAH Qi2 Black купити

Рекомендована роздрібна ціна нового Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim) — 3899 грн, що не відрізняється від вартості попередньої моделі 3899 грн Anker MagGo Ultra-Slim 10000mAh Qi2.

Джерело: notebookcheck.net

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.