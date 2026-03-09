Native Union (Re) Classic Case – чохол з перероблених матеріалів для iPhone 17 Pro Max. Чим він нас здивував

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Я проводжу багато часу, розглядаючи чохли для iPhone. Як оглядач продуктів, ви можете уявити, яким напруженим є цей період року для мене. Звісно, у мене є свої улюбленці, і мені завжди цікаво подивитися, які нові дизайни пропонують виробники чохлів. Хоча на ринку існує, здається, безмежна кількість різних варіантів, я зазвичай віддаю перевагу простим, але елегантним чохлам, які забезпечують захист і комфортне користування iPhone. Native Union вже давно стабільно випускає стильні та функціональні чохли, тож із виходом нової лінійки iPhone мені було справді цікаво протестувати (Re)Classic Case для iPhone 17 Pro Max. Для інших моделей iPhone цей чохол також доступний.

Про чохол (Re)Classic Case

(Re)Classic Case поєднує позачасовий стиль із сучасним, продуманим дизайном. Чохол виготовлений із перероблених матеріалів без використання компонентів тваринного походження та забезпечує надійний щоденний захист без компромісів щодо екологічності. Міцна рамка з переробленого полікарбонату, внутрішня мікрофіброва підкладка та підняті бортики захищають смартфон від падінь і подряпин, а текстуроване покриття з альтернативи шкірі додає відчуття преміальності та виглядає класично в стриманих кольорах.

Чохол повністю сумісний із MagSafe, тож ви можете без проблем користуватися зарядками та аксесуарами. Дворічна гарантія та акцент на відповідальне ставлення до довкілля роблять (Re)Classic Case вдалим балансом форми, функціональності й екологічно свідомого підходу до виробництва.

Основні особливості

Зовнішнє покриття з переробленого матеріалу без компонентів тваринного походження («leather-alternative»).

Внутрішня рамка зі 100% переробленого полікарбонату для жорсткості конструкції.

Підкладка з переробленої мікрофібри для захисту поверхні пристрою.

Підняті краї навколо екрана та камери для додаткового захисту.

Закрита нижня частина корпусу для кращої безпеки при падіннях.

Захист від падінь з висоти до 1,8 м.

Точний виріз для кнопки Camera Control.

Повна сумісність із MagSafe (зарядки, аксесуари тощо).

Гладка текстурована поверхня з поперечним тисненням для стилю та надійного хвату.

Доступний у кількох кольорах (Tan, Black, Navy, Slate Green).

Ц іна (Re)Classic Case становить 2799 грн.

Досвід використання

Коробка (Re)Classic Case має зображення чохла на лицьовій стороні. Також на ній зазначено, для якої моделі iPhone він призначений, і виділено захист від падінь з висоти 1,8 м. На звороті упаковки наведено додаткову інформацію про ключові особливості. Відкривши коробку та висунувши внутрішній лоток, ви одразу знаходите сам чохол.

iPhone 17 Pro Max щільно та надійно фіксується в чохлі. Доступ до всіх кнопок чудовий, включно з новою кнопкою Camera Control, яка працює плавно й без жодних проблем. Металеві кнопки на чохлі оброблені так, щоб гармоніювати з помаранчевим кольором корпусу iPhone. Вирівнювання MagSafe точне — зарядні пристрої та аксесуари кріпляться надійно й забезпечують стабільну та передбачувану зарядку.

У повсякденному використанні (Re)Classic Case дуже впевнено лежить у руці, забезпечує відмінне зчеплення та відчуття надійності. Я навіть спробував для порівняння інший, більш слизький чохол, але майже одразу повернувся до (Re)Classic, адже він не ковзає в руці. Піднятий бортик добре захищає блок камери та екран, коли смартфон лежить екраном або камерою вниз. Поки що я не стикався ані з падіннями, ані з потертостями — чохол продовжує демонструвати надійний рівень захисту.

(Re)Classic Case чудово працює з MagSafe, зберігаючи міцне та стабільне з’єднання з гаманцями, зарядками й підставками. Я не помітив жодних проблем із фіксацією аксесуарів, а бездротова зарядка проходила плавно, без відчутного нагріву чи перешкод.

Я обрав помаранчевий колір iPhone 17 Pro Max і зовсім про це не шкодую — він справді виділяється. Водночас підібрати до нього відповідний чохол буває непросто. Саме тому цей відтінок Tan чудово поєднується з помаранчевим: кольори гармонійно доповнюють один одного й виглядають дуже вдало разом.

Хоча я користуюся чохлом лише кілька днів, він уже справляє враження дуже зносостійкого у щоденному використанні. Звичайна шкіра з часом покривається природною патиною і інколи може виглядати неохайно. Матеріал цього чохла візуально нагадує шкіру, але зношується інакше, тому довше зберігає охайний, «новий» вигляд.

Висновок

(Re)Classic Case для iPhone 17 Pro Max — це вдале поєднання стилю, захисту та екологічної відповідальності. Перероблені матеріали без компонентів тваринного походження й преміальне текстуроване покриття створюють елегантний вигляд, водночас забезпечуючи надійний захист від падінь і повну сумісність із MagSafe. Зручний у руці, точно продуманий у деталях, цей чохол дарує відмінний щоденний досвід і стане чудовим вибором для тих, хто шукає простий, елегантний аксесуар без компромісів щодо функціональності та турботи про довкілля.

Джерело: macsources.com