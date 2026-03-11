Огляд Native Union Active Case для iPhone 17: стильний, міцний і з підтримкою MagSafe

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Я ніколи не був великим прихильником чохлів, але з цим новим iPhone відчуваю потребу захищати його більше, ніж зазвичай. Попри те, що корпус смартфона виготовлений з алюмінію аерокосмічного класу та скла, він виявився досить вразливим до дрібних подряпин на поверхні. З огляду на це я вирішив не залишати свій красивий помаранчевий телефон без захисту. За багато років оглядів чохлів я дійшоввисновку, що Native Union створює одні з найвитонченіших і водночас найфункціональніших рішень на ринку.

Про Active Case для iPhone

Native Union Active Case створений для тих, хто хоче захистити свій iPhone, не жертвуючи стилем. Чохол виготовлений із високоякісної переробленої альтернативи шкірі — без використання матеріалів тваринного походження. Він добре протистоїть подряпинам, плямам і щоденному зносу, водночас залишаючись приємним на дотик і зручним у користуванні. Амортизуюча конструкція та посилені краї забезпечують надійний захист від падінь з висоти до 3 метрів, допомагаючи зберегти пристрій у разі випадкових ударів.

Завдяки продуманому мінімалістичному дизайну чохол повністю підтримує аксесуари MagSafe та бездротове заряджання, поєднуючи практичність і універсальність. М’яка підкладка з мікрофібри захищає задню панель смартфона, а злегка підняті краї додають додатковий рівень захисту. Active Case доступний у кількох елегантних кольорах і підходить для iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max або iPhone Air, поєднуючи міцність, зручність і позачасовий дизайн.

Основні характеристики

Точно налаштована кнопка камери, виготовлена з високоякісного скла, стійкого до подряпин, забезпечує бездоганну роботу функції Camera Control для плавного та надійного керування фото- і відеозйомкою.

Міцний корпус із переробленої альтернативи шкірі без використання матеріалів тваринного походження.

Гладка амортизуюча рамка, виготовлена зі 100% перероблених матеріалів.

Захист від падінь до 3 м для впевненого щоденного використання.

Підкладка з переробленої мікрофібри, підняті краї та закрита нижня частина для додаткового захисту.

Сумісність із аксесуарами MagSafe.

Ціна від 2399 грн. Чохол доступний у чотирьох кольорах: Black, Apricot Crush, Sandstone та Slate Green.

Досвід використання

Чохол постачається у стандартній коробці Native Union. Після відкриття коробки центральна частина висувається, відкриваючи сам чохол. Усередині розміщена картонна вкладка з описом продукту. Зовнішня поверхня чохла має сітчасту текстуру, яка додає зчеплення з рукою. Смартфон дуже легко встановлюється в чохол і так само просто знімається за потреби.

Native Union Active Case чудово відчувається в руці. Він забезпечує надійне, неслизьке зчеплення, завдяки чому користуватися смартфоном однією рукою легко й комфортно. Особливо мене вразила точність вирізів, зокрема в зоні камери. Вся платформа навколо камер закрита, але Native Union продумано залишили видимим помаранчеве оздоблення, водночас надійно захистивши лінзи. MagSafe працює бездоганно: чи то на зарядці на робочому столі, тумбочці або бічному столику — чохол стабільно тримається на MagSafe-поверхнях без жодних проблем, роблячи щоденне заряджання зручним і безперебійним.

Active Case забезпечує надійний захист у повсякденних ситуаціях. Хоча я не проводив формальних тестів на падіння, телефон кілька разів випадково вислизав з рук, і чохол щоразу захищав його від пошкоджень. Підняті краї виглядають ненав’язливо, але ефективно захищають як екран, так і камеру. Що стосується зносостійкості, чохол чудово витримує щоденне використання: він легко очищується, не має помітних подряпин і зберігає свій вигляд та форму навіть після регулярного навантаження, підтверджуючи, що створений для тривалої служби.

Висновок

Native Union Active Case пропонує виважене поєднання стилю, захисту та функціональності. Преміальні матеріали й продуманий дизайн забезпечують надійне зчеплення, ефективний захист від падінь і довговічність у щоденному користуванні. Завдяки повній сумісності з MagSafe та мінімалістичній естетиці цей чохол стане елегантним рішенням для користувачів iPhone 17, які хочуть отримати захист і вишуканість без зайвої громіздкості.

Джерело: macsources.com