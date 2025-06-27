Підставка Native Union Desk Laptop для Mac і iPad: матове металеве покриття, висота до 60 см, ціна 3199 грн

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Після виходу своїх нових двосторонніх настільних килимків з екологічної шкіри-замінника, Native Union розширює свою колекцію аксесуарів для столу новою підставкою для MacBook та iPad. Бренд здобув популярність завдяки унікальним дизайнерським рішенням, що поєднують мінімалізм, екологічність та цікаві текстурні композиції, багато з яких перенесено й на нову підставку для ноутбуків, що тепер доступна для покупки в трьох кольорах. Давайте ближче ознайомимося з підставкою Native Union Desk Laptop Stand.

Нова підставка для ноутбука в матовому металевому дизайні

Native Union Desk Laptop Stand — одна з найпривабливіших підставок для ноутбуків, які я бачив останнім часом. Вона вирізняється серед численних сталевих варіантів завдяки унікальному матовому металевому покриттю в кольорах Black, Slate Green та Sand Stone. Це сучасний, мінімалістичний дизайн з поверхнею з 100% переробленої тканини, яка забезпечує м’яку посадку для вашого MacBook, iPad або іншого ноутбука. Підставка сумісна з усіма ноутбуками та планшетами до 5 кг, включаючи MacBook Air, MacBook Pro, Microsoft Surface, Lenovo ThinkPad, Dell, HP, Chromebook та інші.

Підставка Native Union Desk Laptop Stand Sandstone для MacBook купити

Регульована конструкція та додаткове місце для зберігання

Регульований шарнірний механізм підставки висувається з важкої металевої основи, де є додаткове місце для зберігання дрібних аксесуарів, таких як Apple Pencil, ручки та інше. Цей механізм має дві точки артикуляції, що дозволяє налаштовувати висоту і кут підставки до 60 см, щоб підібрати найкомфортніше положення для вас і вашого робочого простору.

Основні характеристики:

Піднімає ваш ноутбук або планшет, створюючи комфортніше робоче середовище та покращуючи ергономіку.

Регульований складний механізм дозволяє підняти пристрій до 60 см, що оптимізує кут огляду та зменшує навантаження на шию.

Важка основа, неслизька силіконова накладка та міцні шарніри забезпечують стабільність підставки.

Основна підставка з тримачем для стилуса та інших аксесуарів дозволяє підтримувати порядок на робочому столі.

Поверхня з 100% переробленої тканини додає захист від подряпин і надає вашому простору затишний вигляд.

Матовий металевий фініш доповнює дизайн вашого робочого столу або домашнього офісу.

Універсальна сумісність з усіма ноутбуками та планшетами.

Підставка Native Union Desk Laptop Stand Sandstone для MacBook купити

Підставку Native Union Desk Laptop Stand можна купити за ціною 3199 грн. Вибір з трьох кольорів, кожен з яких підходить до настільних килимків бренду.

Джерело: 9to5toys.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.