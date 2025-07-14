Огляд шкіряного ремінця Nomad Active Band Pro для Apple Watch: м’який, водонепроникний, з гумовою підкладкою

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Я завжди надавав перевагу шкіряним ремінцям для Apple Watch — це просто моє. Але водночас я шукав щось, що поєднувало б в собі класичний, елегантний вигляд і можливість носити годинник цілий день, у будь-яких умовах та під час будь-якої активності. Звичайні шкіряні ремінці після тривалого носіння можуть ставати незручними — і я це добре відчуваю, особливо коли спекотно або під час тренувань. Тож я вирішив протестувати водонепроникний гібридний ремінець Nomad Active Band Pro зі шкіри та з внутрішньою частиною FKM — щоб зрозуміти, чи справді він є тим універсальним рішенням, яке я так довго шукав.

Ремінець Nomad Active Band Pro доступний у коричневому або чорному кольорі — з варіантами срібної або чорної фурнітури. Є моделі для всіх поколінь Apple Watch. Ціна — 3499 грн.

Шкіряний ремінець Nomad Active Band Pro Leather Black / Silver Hardware (NM1A41SNW0) для Apple Watch 49мм | 45мм | 44мм купити

Шкіряний ремінець Nomad Active Band Pro Leather Black / Black Hardware (NM1A41BNW0) для Apple Watch 49мм | 45мм | 44мм купити

Коротко про головні характеристики:

Натуральна водонепроникна шкіра Heinen із Німеччини (колір Classic Brown)

Повна водостійкість

Внутрішнє покриття з гуми FKM fluoroelastomer

Вентиляційні канали всередині

Фірмова застібка та кріплення з нержавної сталі

Сумісність: Apple Watch Ultra та Ultra 2, Series 10, 9, 8, 7, SE і всі попередні моделі

Цей ремінець займає своєрідну нішу між середнім і преміальним сегментом. Він поєднує в собі справжню натуральну шкіру з технологічним гумовим покриттям, що Nomad зазвичай використовує у своїх спортивних моделях. Але це не той варіант, коли шкіра схожа на пластикову і втрачає шарм — навпаки, в Active Band Pro вдалося зібрати найкраще з обох світів, створивши ремінець, який за своїми характеристиками перевершує суму складових.

Функціональність і комфорт

Active Band Pro виготовлений із водостійкої шкіри, з’єднаної з гумовою підкладкою з FKM. У самій підкладці передбачено вентиляційні канали, які забезпечують комфорт і дихання шкіри — там, де зазвичай накопичується волога та піт. Незалежно від того, чим ви займаєтесь — досить просто сполоснути ремінець водою, і він знову готовий доповнювати ваш образ.

Час від часу я користуюсь і повністю гумовими або силіконовими ремінцями, але моя слабкість — це все ж натуральна шкіра. Зазвичай я вибирав класичні варіанти на кшталт Nomad Horween Leather Modern Band (я й досі його люблю), але останні кілька місяців періодично ношу саме Active Band Pro — і, здається, подобається він мені навіть більше.

Я завжди отримую задоволення від дотику до якісної шкіри — будь то чохол для iPhone, шкіряна куртка чи сумка. Але те, як Nomad поєднав натуральну шкіру з гумовою підкладкою FKM, робить цей ремінець ще кращим. На вигляд — класичний шкіряний ремінець, який красиво старіє з часом. Але на дотик — м’який і зручний, як спортивний. Для мене це означає більше комфорту щодня.

Ремінець приємно носити навіть уночі, якщо ви відстежуєте сон через Apple Watch, і він набагато краще дихає в спекотну погоду.

У дні, коли температура сягає понад +27 °C, на тренажері чи просто під час довгої прогулянки — Nomad Active Band Pro для мене стає справжнім відкриттям. Раніше я просто мирився з тим, що шкіряний ремінець незручний, бо дуже люблю його вигляд. Але цей ремінець дозволяє не обирати між стилем і комфортом.

Хтось скаже: «Ну хто взагалі носить шкіряний ремінець під час тренувань чи походів?» — я, наприклад. Але навіть якщо ви не плануєте займатись спортом, ви напевно знаєте, як неприємно буває у звичайному шкіряному ремінці навіть під час прогулянки в теплий день або під час багатогодинного заходу. З Active Band Pro ви забудете про ці відчуття.

У всіх інших аспектах — це просто топ, як і більшість ремінців Nomad, які мені доводилось тестувати. У цій моделі використано фірмову фурнітуру — литі методом металевого лиття під тиском (MIM) застібка і кріплення з нержавної сталі марки 316. Усе виглядає саме так, як на офіційних фото. Кріплення ідеально пасує до мого Apple Watch Ultra з натурального титану, а сама застібка і система регулювання — саме такі, як потрібно. Абсолютно жодних зауважень.

Єдине, до чого я міг би причепитися — це загальна ширина ремінця та форма звуження. Там, де ремінець кріпиться до годинника, все ідеально. Але, можливо, мені хотілося б трохи різкішого звуження до застібки. Це дозволило б зробити менш масивну фурнітуру і тонші петельки для фіксації вільного кінця. Хоча це вже зовсім дрібниця — для більшості людей вона навряд чи матиме значення. А може, саме завдяки цьому ремінець виглядає більш брутально та надійно.

Шкіряний ремінець Nomad Active Band Pro Leather Black / Silver Hardware (NM1A41SNW0) для Apple Watch 49мм | 45мм | 44мм купити

Шкіряний ремінець Nomad Active Band Pro Leather Black / Black Hardware (NM1A41BNW0) для Apple Watch 49мм | 45мм | 44мм купити

Цей ремінець практично ідеальний — у ньому вдало поєднуються шкіра та гумовий матеріал. Я сміливо рекомендую його всім, хто цінує класичний вигляд шкіряних ремінців, але хоче уникнути дискомфорту під час тривалого носіння. Він чудово підійде як для тренувань, так і для повсякденного стилю — без жодних компромісів. Це справді вдалий варіант.

Джерело: 9to5toys.com