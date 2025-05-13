HUAWEI проти NVIDIA, або що принесе битва за майбутнє серед чіпів з підтримкою AI

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Поки всі тільки й говорять, що про ШІ, виробники процесорів та відеокарт роблять ШІ-майбутнє реальністю. Нещодавно Wall Street Journal повідомив, що компанія Huawei готується до випробувань потужного процесора ШІ, щоб скласти конкуренцію Nvidia.

Нагадаю, що саме її графічні процесори сприяли та продовжують сприяти стрімкому розповсюдженню штучного інтелекту. Навіть більше: можна сказати, що саме GPU цього вендора назавжди змінили ШІ-індустрію. За минулий рік вартість бренду Nvidia зросла на 98%, і компанія зараз знаходиться в трійці найдорожчих у світі. Тож чи точно готовий Huawei до такого супротивника?

Чи закінчиться домінування Nvidia?

Нагадаю, що Nvidia за різними оцінками постачає 70-90% всіх чипів для OpenAI, забезпечуючи роботу її генеративної моделі ChatGPT — до речі, на неї приходиться до 70% всього ринку ШІ. Справжню революцію здійснили чипи Nvidia H100 Tensor Core — хоча їх часто згадують в контексті штучного інтелекту та навчання LLM (великих мовних моделей), вони також демонструють надзвичайну продуктивність у медичній візуалізації та забезпечують роботу автономних транспортних засобів.

Отже, що ми бачимо зараз: китайська компанія Huawei Technologies готується найближчим часом випробувати новий надпотужний процесор. Він має замінити на китайському ринку продукцію американської Nvidia — чому це відбувається, додатково пояснювати не треба. Йдеться про чип Ascend 910D, який Huawei вже запропонувала протестувати декільком великим технологічним компаніям. Саме його використовували під час навчання моделі DeepSeek R1, а до кінця травня 2025 має розпочатися його масове виробництво.

Перетягування каната в технологічній площині: хто кого

Попит на продукцію NVIDIA шалений, тож зараз вона обирає, хто і в якій кількості може придбати її топові чипи. Та, звісно, обмежує в цьому насамперед Китай, який прагне обіграти США в технологічній площині та зокрема на полі ШІ-технологій. Звісно, невдоволеність інших вендорів зростає, як і їх амбіції.

Нещодавній приклад зі стартапом DeepSeek показав, що розробка LLM може вимагати менше коштів, ніж зараз на них витрачають провідні західні компанії. До того впровадження національних рішень підтримує офіційний Пекін — китайські дата-центри поступово відходять від західних продуктів та віддають перевагу тим, що вироблені локально.

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Чого можна очікувати у найближчому майбутньому на ринку процесорів для ШІ-навантажень?

По-перше, ШІ продовжить трансформувати галузь виробництва провідних центральних та графічних чипів. По-друге, вже зростають вимоги не тільки до продуктивності ШІ-чипів, але й до їх енергоефективності. Саме нестача потужності та недостатня енергоефективність — одна з центральних проблем, яка заважає масштабуванню дата-центрів.

Отже, висока продуктивність — не єдиний критерій, на якій будуть звертати основні замовники, технологічні гіганти. Третє — висока конкуренція рано чи пізно призведе до змін на ринку, адже приклад з Huawei точно не єдиний, хоча найбільш яскравий саме для Китаю.

Якщо поглянути на західні перегони, то в них також беруть участь як добре знайомі нам вендори, так і хмарні провайдери, які розробляють ШІ-процесори для своїх потреб. Наприклад, Google Cloud наприкінці минулого року анонсувала TPU шостого покоління Trillium.

Саме його використовували під час навчання моделі Gemini 2.0. В AWS це Trainium2, який також буде використовуватися для забезпечення потреб Anthropic. І, звісно, не забуваймо про амбіції Intel та AMD: перший має великі плани на свій Gaudi 3, другий — на Instinct серії MI300.

Попит на ШІ-чипи, очевидно, теж буде зростати, адже сфера їх застосування не обмежується ШІ-навантаженнями. Кількість сценаріїв тільки збільшується, в цьому не останню роль відіграє розвиток Internet of Things та edge-AI.

Крім того, поява такого продукту як AI as a Service робить цю провідну технологію доступною навіть для умовно малого та середнього бізнесу. А значить, у глобальних та локальних постачальників буде ще більше потреби у сучасних високопродуктивних ШІ-чипах, щоб задовільнити попит.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.