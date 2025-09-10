Огляд Predator Helios 16 AI: Тести "монстра" з RTX 5090 в Cyberpunk та S.T.A.L.K.E.R. 2

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви бажаєте грати в найсучасніші ігри без жодних компромісів, у цьому вам допоможе ігровий ноутбук Predator Helios 16 AI (PH16-73). Він втілює у собі усі актуальні досягнення виробників по справжньому ігрового заліза. У топовій конфігурації маємо ультимативний 24-ядерний процесор Intel Core Ultra 9 275HX (8 продуктивних ядер та 16 енергоефективних) та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 з 24 ГБ відеопам’яті. А ще 64 ГБ оперативної пам’яті та надшвидкий накопичувач на 2 ТБ. Про інші подробиці та унікальні особливості цього пристрою можна детальніше дізнатися з нашого відеоогляду:

А ось результати тестів у іграх, з використанням нової технології генерації кадрів з ШІ від NVIDIA — DLSS 4:

Назва гри Кількість кадрів на секунду (Налаштування) PUBG: Battlegrounds 200 FPS (Ultra) The Witcher 3: Wild Hunt 100 FPS (Ultra) Cyberpunk 2077 60 FPS (Ultra) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 100 FPS (Ultra)

Ноутбук Predator Helios 16 AI наразі доступний у таких варіантах конфігурацій, що відрізняються відеокартою, обсягом оперативної пам’яті та накопичувача:

Назва та артикул Процесор Відеокарта Оперативна пам’ять Накопичувач Ціна Helios 16

AI PH16-73-97CY

NH.QW0EU.002 Intel Core Ultra 9

275HX NVIDIA GeForce RTX 5090

24 ГБ 64 ГБ 2 ТБ Від

233 199 грн Helios 16

AI PH16-73-995M

NH.QW1EU.002 Intel Core Ultra 9

275HX NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

12 ГБ 64 ГБ 2 ТБ Від

159 613 грн Helios 16

AI PH16-73-910Q

NH.QW3EU.002 Intel Core Ultra 9

275HX NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

12 ГБ 32 ГБ 1 ТБ Від

131 679 грн

