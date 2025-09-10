Огляд Predator Helios 16 AI: Тести "монстра" з RTX 5090 в Cyberpunk та S.T.A.L.K.E.R. 2

Якщо ви бажаєте грати в найсучасніші ігри без жодних компромісів, у цьому вам допоможе ігровий ноутбук Predator Helios 16 AI (PH16-73). Він втілює у собі усі актуальні досягнення виробників по справжньому ігрового заліза. У топовій конфігурації маємо ультимативний 24-ядерний процесор Intel Core Ultra 9 275HX (8 продуктивних ядер та 16 енергоефективних) та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 з 24 ГБ відеопам’яті. А ще 64 ГБ оперативної пам’яті та надшвидкий накопичувач на 2 ТБ. Про інші подробиці та унікальні особливості цього пристрою можна детальніше дізнатися з нашого відеоогляду:
А ось результати тестів у іграх, з використанням нової технології генерації кадрів з ШІ від NVIDIA — DLSS 4:
|Назва гри
|Кількість кадрів на секунду (Налаштування)
|PUBG: Battlegrounds
|200 FPS (Ultra)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|100 FPS (Ultra)
|Cyberpunk 2077
|60 FPS (Ultra)
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|100 FPS (Ultra)
Ноутбук Predator Helios 16 AI наразі доступний у таких варіантах конфігурацій, що відрізняються відеокартою, обсягом оперативної пам’яті та накопичувача:
|Назва та артикул
|Процесор
|Відеокарта
|Оперативна пам’ять
|Накопичувач
|Ціна
|Helios 16
AIPH16-73-97CY
NH.QW0EU.002
|Intel Core Ultra 9
275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5090
24 ГБ
|64 ГБ
|2 ТБ
|Від
233 199 грн
|Helios 16
AIPH16-73-995M
NH.QW1EU.002
|Intel Core Ultra 9
275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
12 ГБ
|64 ГБ
|2 ТБ
|Від
159 613 грн
|Helios 16
AIPH16-73-910Q
NH.QW3EU.002
|Intel Core Ultra 9
275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
12 ГБ
|32 ГБ
|1 ТБ
|Від
131 679 грн
