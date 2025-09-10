Дописи Дописи 10.09.2025 comment views icon

Огляд Predator Helios 16 AI: Тести "монстра" з RTX 5090 в Cyberpunk та S.T.A.L.K.E.R. 2

Acer Україна

Якщо ви бажаєте грати в найсучасніші ігри без жодних компромісів, у цьому вам допоможе ігровий ноутбук Predator Helios 16 AI (PH16-73). Він втілює у собі усі актуальні досягнення виробників по справжньому ігрового заліза. У топовій конфігурації маємо ультимативний 24-ядерний процесор Intel Core Ultra 9 275HX (8 продуктивних ядер та 16 енергоефективних) та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 з 24 ГБ відеопам’яті. А ще 64 ГБ оперативної пам’яті та надшвидкий накопичувач на 2 ТБ. Про інші подробиці та унікальні особливості цього пристрою можна детальніше дізнатися з нашого відеоогляду:

А ось результати тестів у іграх, з використанням нової  технології генерації кадрів з ШІ від NVIDIA — DLSS 4:

Назва гри Кількість кадрів на секунду (Налаштування)
PUBG: Battlegrounds 200 FPS (Ultra)
The Witcher 3: Wild Hunt 100 FPS (Ultra)
Cyberpunk 2077 60 FPS (Ultra)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 100 FPS (Ultra)

Ноутбук Predator Helios 16 AI наразі доступний у таких варіантах конфігурацій, що відрізняються відеокартою, обсягом оперативної пам’яті та накопичувача:

Назва та артикул Процесор Відеокарта Оперативна пам’ять Накопичувач Ціна
Helios 16
AIPH16-73-97CY
NH.QW0EU.002		 Intel Core Ultra 9
275HX		 NVIDIA GeForce RTX 5090
24 ГБ		 64 ГБ 2 ТБ Від
233 199 грн
Helios 16
AIPH16-73-995M
NH.QW1EU.002		 Intel Core Ultra 9
275HX		 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
12 ГБ		 64 ГБ 2 ТБ Від
159 613 грн
Helios 16
AIPH16-73-910Q
NH.QW3EU.002		 Intel Core Ultra 9
275HX		 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
12 ГБ		 32 ГБ 1 ТБ Від
131 679 грн

