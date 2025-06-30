Відеоогляд та тест продуктивності ігрового ноутбука Predator Helios 18 AI

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.
Нещодавно ви вже напевне читали наш огляд можливостей нової та неймовірної серії ігрових ноутбуків Predator Helios 18 AI на базі процесора Intel Core Ultra 9 275HX та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5080. А тепер настав час побачити його на власні очі та подивитись, як цей ноутбук впорається з іграми та тестами. Дивіться наш відеоогляд ось тут:
Цей ноутбук — справжній звір, створений для домінування у світі геймінгу. Ось 5 ключових особливостей, які роблять його таким потужним:
- Продуктивність на базі ШІ: Ноутбук оснащений найсучаснішим процесором Intel Core Ultra 9 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080, які використовують можливості штучного інтелекту для досягнення максимальної продуктивності та реалізму в іграх.
- Революційний Mini LED екран: 18″ дисплей WQXGA (2560×1600) з технологією Mini LED забезпечує неймовірну яскравість, глибокі контрасти та частоту оновлення 250 Гц, що гарантує надзвичайно плавне та чітке зображення.
- Інноваційна система охолодження: Завдяки двом вентиляторам AeroBlade 3D 6-го покоління та рідкому металу, система охолодження ефективно відводить тепло навіть під час найінтенсивніших ігрових сесій, забезпечуючи стабільну роботу компонентів.
- Механічні перемикачі MagKey 4.0: Клавіатура оснащена змінними механічними перемикачами MagClick і MagSpeed, які дозволяють налаштувати тактильні відчуття та швидкість реакції клавіш WASD для отримання переваги в будь-якій грі.
- Надшвидке підключення: Підтримка новітніх стандартів Wi-Fi 7 та Thunderbolt 5 гарантує блискавичну швидкість передачі даних, мінімальні затримки в онлайн-іграх та можливість підключення кількох моніторів 4K.
Коротко підсумуємо результати, які показала найпотужніша версія Predator Helios 18 AI:
|Назва гри / тесту
|Результат
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|160+ FPS (Ultra)
|Cyberpunk 2077
|231+ FPS (Ultra)
|Assassin’s Creed Mirage
|121+ FPS (Ultra)
|Counter-Strike 2
|170+ FPS (Ultra)
|CrystalDiskMark 6.0.0 x64
|6900+ МБ/с лінійне читання 5100+ МБ/с лінійний запис
|Cinebench R23
|36932 мультипоток 2182 однопоток
|3D Mark CPU Profile
|16432 усі потоки
|3D Mark Port Royal
|13907 очок
|3D Mark DirectX Raytracing
|67 FPS
|3D Mark Steel Nomad
|5169 очок
|3D Mark NVIDIA DLSS
|31 FPS (DLSS Off)121 FPS (DLSS On)
|PCMark 10 Extended
|10634 очок
Окрім топового Predator Helios 18 AI (PH18-73-9124) ми зібрали для вас нижче порівняльну таблицю з характеристиками інших варіантів конфігурації:
|Модель, артикул та ОС
|Екран
|Процесор
|Відеокарта
|Пам’ять
|Сховище
|Ціна
|Helios 18 AI
PH18-73-9124 (NH.QVYEU.002)
Windows 11 Pro
|18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц
|Intel Core Ultra 9 275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|192 ГБ
|5 ТБ
|Від
289 999 грн
|Helios 18 AI
PH18-73-92ES (NH.QVYEU.008)
Windows 11 Pro
|18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц
|Intel Core Ultra 9 275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|64 ГБ
|2 ТБ
|Від
211 999 грн
|Helios 18 AI
PH18-73-94QQ (NH.QVZEU.003)
без ОС
|18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц
|Intel Core Ultra 9 275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|64 ГБ
|2 ТБ
|Від
202 999 грн
|Helios 18 AI
PH18-73-978N (NH.QVYEU.007)
Windows 11 Pro
|18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц
|Intel Core Ultra 9 275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|32 ГБ
|2 ТБ
|Від
179 999 грн
|Helios 18 AI
PH18-73-90GS (NH.QVZEU.004)
без ОС
|18″ WQXGA (2560×1600), 16:10, Mini LED IPS, 3 мс, 250 Гц
|Intel Core Ultra 9 275HX
|NVIDIA GeForce RTX 5080
|32 ГБ
|1 ТБ
|Від
164 999 грн
Дізнайтеся більше цікавого у нашому блозі
- Посібник з купівлі відеокарти: основні характеристики, які потрібно знати
- Найкращі ігрові ноутбуки з ШІ від Acer, що з’являться незабаром
- Визначні розробники ігор: Bethesda Softworks
- Як перепризначити кнопки клавіатури в Windows 11 за допомогою Microsoft PowerToys
- 6 ознак того, що саме час оновити ПК (до закінчення підтримки Windows 10)
- Чому не працює комп’ютерна миша? Як полагодити несправну мишу
Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: