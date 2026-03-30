Yubico YubiKey 5 з NFC – апаратний ключ, який можна використовувати зі смартфоном. Розповідаємо, як він працює

Паролі вже давно вважаються слабким місцем у системі безпеки, адже їх можуть вкрасти або підібрати. Саме тому апаратні ключі, такі як YubiKey 5 NFC, допомагають значно підвищити захист важливих акаунтів. Цей пристрій підтримує сучасний стандарт FIDO U2F для додаткового рівня входу та працює через NFC, тобто його можна використовувати зі смартфоном. Попри дуже компактний розмір, ключ має широкі можливості безпеки. Якщо потрібне просте рішення лише для базової перевірки, може вистачити більш доступних варіантів. Але для тих, хто хоче максимальний функціонал і працює з багатьма захищеними сервісами, ця модель стане відмінним вибором.

Як працює двофакторна автентифікація

Основна ідея двофакторної автентифікації (2FA) — це додатковий крок підтвердження після введення пароля. Тобто, щоб увійти в акаунт, потрібно не лише знати пароль, а й підтвердити свою особу іншим способом.

Усі методи перевірки можна умовно поділити на три категорії:

Щось, що ви знаєте — наприклад, пароль або PIN-код.

Щось, що ви маєте — наприклад, апаратний ключ безпеки.

Щось, чим ви є — біометрія, як-от відбиток пальця або розпізнавання обличчя.

Пристрої на кшталт YubiKey 5 NFC належать до другої категорії — це фізичний інструмент, який потрібно мати при собі.

Використання двох різних способів перевірки значно ускладнює доступ зловмисникам. Навіть якщо хтось дізнається ваш пароль, без фізичного ключа увійти до акаунта буде набагато складніше. Крім того, підтвердження зазвичай є одноразовим і діє лише короткий час, що є додатковим рівнем захисту.

Двофакторну автентифікацію можна налаштувати по-різному: через SMS-коди, спеціальні застосунки для підтвердження входу або за допомогою апаратного ключа. Незалежно від способу, її варто увімкнути всюди, де це можливо. Практика показує, що використання 2FA суттєво знижує ризик злому акаунтів і робить онлайн-облікові записи набагато безпечнішими

Різні версії YubiKey

Компанія Yubico пропонує кілька варіантів своїх ключів безпеки, щоб кожен міг обрати модель під власні потреби та бюджет. Це зручно як для звичайних користувачів, так і для фахівців з ІТ. Водночас велика кількість моделей може здаватися складною для вибору, тому варто коротко розібратися в основних відмінностях.

У серії YubiKey 5 доступні кілька форматів пристроїв. Наприклад, модель YubiKey 5 NFC, а також варіанти YubiKey 5 Nano, YubiKey 5C і YubiKey 5C Nano. Головна різниця між ними — це розмір, тип роз’єму та спосіб підключення. Версія 5 NFC вирізняється підтримкою бездротового з’єднання через NFC, тоді як інші моделі працюють через USB-A або USB-C.

Моделі Nano мають дуже компактний формат і майже повністю залишаються в роз’ємі ноутбука, що зручно, якщо ключ потрібен постійно. Версія 5C має роз’єм USB-C і трохи менша за стандартну модель з NFC, але не підтримує бездротове підключення. Вибір залежить від того, як саме ви плануєте використовувати пристрій — для щоденного носіння або для роботи з конкретним комп’ютером.

Серія YubiKey 5 відрізняється не лише різними форматами корпусу. Ці пристрої підтримують широкий набір функцій: можуть працювати як смарткарта (PIV), генерувати одноразові паролі, підтримують стандарти OATH-TOTP і OATH-HOTP, а також використовуються для перевірки через механізм challenge-response.

Крім того, усі моделі серії підтримують криптографічні алгоритми RSA 4096, ECC p256 і ECC p384, що дозволяє застосовувати їх у різних сценаріях безпеки — як у приватному користуванні, так і в корпоративному середовищі.

Дизайн і конструкція

Зовні пристрої серії виглядають стримано та практично. Вони виготовлені з міцного чорного пластику, стійкого до зношування, і мають прихований зелений індикатор, який сигналізує про підключення.

USB-A моделі оснащені металевою смужкою або диском для підтвердження дотику, тоді як USB-C версії мають два невеликі металеві контакти для активації. Моделі Nano відрізняються лише розміром і зручно залишаються в порту ноутбука, що може бути корисно для постійного використання.

Практичне використання YubiKey 5 NFC

Щоб допомогти користувачам розпочати роботу, компанія Yubico підготувала зрозумілий онлайн-посібник. Достатньо обрати свою модель ключа, і сайт покаже, у яких сервісах та сценаріях його можна використовувати. Частина посилань веде безпосередньо на сторінки налаштування сервісів, а для інших доступні покрокові інструкції.

Налаштувати ключ як другий фактор входу через стандарт U2F досить просто. Потрібно виконати інструкції сервісу, а коли з’явиться запит — під’єднати ключ і підтвердити дію дотиком до сенсорного елемента. Після цього пристрій буде прив’язаний до акаунта. Під час наступного входу достатньо ввести пароль і підтвердити доступ за допомогою ключа — усе працює швидко й без зайвих кроків.

Багато популярних сервісів, зокрема Google, Dashlane та Twitter, підтримують використання ключів безпеки. Під час тестування ключ успішно додавали до облікового запису Google на комп’ютері. Після введення логіна та пароля система попросила вставити та підтвердити ключ. Процес проходить без проблем, хоча в деяких випадках може знадобитися певний браузер для сумісності.

На смартфоні Android процес також простий. Після введення даних для входу система запропонувала використати ключ безпеки. Потрібно було обрати варіант NFC і прикласти YubiKey 5 NFC до задньої частини телефону. Після підтвердження пристроєм користувач автоматично входить в акаунт.

Додаткові способи автентифікації

Серія YubiKey підтримує не лише U2F. Наприклад, у сервісах на кшталт LastPass ключ може використовуватися для генерації одноразових кодів доступу (OTP). Після налаштування достатньо під’єднати пристрій і він створює унікальний код для входу.

Також підтримуються TOTP-коди (одноразові паролі, що змінюються кожні 30 секунд), подібні до тих, які створює Google Authenticator. За допомогою спеціального застосунку Yubico Authenticator можна зберігати дані безпосередньо на ключі. У цьому випадку коди генеруються лише тоді, коли пристрій під’єднаний. Якщо ключ від’єднати — створення кодів припиняється. Це підвищує рівень безпеки, оскільки дані не зберігаються на комп’ютері чи телефоні.

Крім того, ключ можна захистити PIN-кодом, що додає ще один рівень контролю у випадку втрати пристрою.

Розширені можливості

YubiKey 5 NFC можна використовувати і в більш складних сценаріях: для входу в систему через смарткарту, підключення до серверів SSH або роботи з криптографічними ключами (наприклад, для підпису через PGP).

Водночас варто враховувати, що для повного використання всіх функцій може знадобитися певний рівень технічних знань. Основне налаштування через U2F є простим, але розширені можливості вимагають уважного вивчення документації. Навіть попри це, ключ залишається зручним і потужним інструментом для захисту акаунтів.

Чи вартий уваги YubiKey 5 NFC?

Серія YubiKey 5 — це лінійка універсальних пристроїв безпеки, які можуть виконувати багато різних завдань. Найпростіше їх використовувати як ключ для двофакторної автентифікації (FIDO U2F) або для генерації одноразових кодів (OTP). Водночас можливості пристроїв значно ширші — вони підтримують різні стандарти та сценарії роботи.

Основна складність для користувачів полягає у виборі конкретної моделі серед кількох доступних варіантів. Крім того, розібратися у всіх функціях, які виходять за межі базової автентифікації, може бути непросто. Хоча компанія активно вдосконалює документацію, ці пристрої більше орієнтовані на досвідчених користувачів, ІТ-фахівців і тих, хто добре розуміється на питаннях кібербезпеки.

Якщо ви зацікавлені у розширених можливостях і хочете максимально гнучке рішення для захисту даних, YubiKey 5 NFC стане надійним вибором. Пристрій міцний, компактний і здатний забезпечити високий рівень безпеки.

Якщо ж вам потрібне просте та зрозуміле рішення без додаткових налаштувань, варто звернути увагу на більш базові та доступні варіанти цієї ж компанії або інші прості ключі безпеки.

Джерело: pcmag.com