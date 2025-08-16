Новини Авто 16.08.2025 comment views icon

724 км на одному заряді та динаміка спорткара: представлений концепт SUV для бездоріжжя Lucid Gravity X

724 км на одному заряді та динаміка спорткара: представлений концепт SUV для бездоріжжя Lucid Gravity X
Lucid Gravity X: анонсований сімейний електро-SUV для бездоріжжя з автономністю 724 км і динамікою спорткара

Стартап Lucid знову голосно заявив про себе, представивши концепт електромобіля для любителів пригод — Gravity X. Компанія досить нескромно обіцяє, що її нове дітище виводить сімейний електричний кросовер на абсолютно новий рівень, пропонуючи чималий запас ходу, місця для семи пасажирів та динаміку розгону кращу за пересічний спортивний автомобіль.

Новий Lucid Gravity X заснований на моделі Lucid Gravity Grand Touring, яка вже вражає характеристиками: запас ходу до 724 км (за оцінкою EPA), повний привід та розгін від 0 до 96 км/год лише за 3,4 секунди. Але версія X створена, щоб зайти ще далі.

Раніше Lucid дивувала найшвидшим у світі броньованим електромобілем з розгоном менш як 2 секунди до “сотні”, а також рекордною автономністю Lucid Air Grand Touring у понад 1200 км.

Lucid описує модель Gravity X як “сміливу нову концепцію електричного дослідництва” та називає її своїм найбільш відчайдушним транспортом. Компанія модернізувала кузов і підвіску Gravity Grand Touring, збільшила дорожній просвіт і додала позашляхові елементи. Зміни торкнулися передньої та задньої частини — це покращило кути в’їзду та з’їзду, що критично для бездоріжжя.

724 км на одному заряді та динаміка спорткара: представлений концепт SUV для бездоріжжя Lucid Gravity X
Lucid Gravity X: електричний сімейний кросовер, що готовий підкорювати бездоріжжя

Gravity X отримав:

  • шини для бездоріжжя,
  • захисні металеві пластини,
  • буксирувальні гаки,
  • інтегрований багажний бокс на даху з LED-підсвіткою,
  • поперечину з додатковим світлом.

Дизайнери продумали окремі деталі — від унікального кольору Astral Drift Satin до топографічних візерунків на капоті.

Салон теж зазнав змін. Автомобіль отримав преміальні шкіряні сидіння, мікрозамшеве кермо, підлогу з килимками, що витримують суворі умови експлуатації. Lucid описує Gravity X так: “готовий їхати куди завгодно, здолати будь-що й ні в чому не поступатися”.

724 км на одному заряді та динаміка спорткара: представлений концепт SUV для бездоріжжя Lucid Gravity X
Lucid Gravity X: анонсований сімейний електричний позашляховик з автономністю 724 км і динамікою спорткара

Хоча наразі це лише концепт, модель показує, в якому напрямку рухається Lucid. Логічно припустити, що компанія готує серійну позашляхову модифікацію Gravity, щоб напряму конкурувати з Rivian R1S California Dune Edition та пікапом R1T.

Rivian уже встигла здобути репутацію бренду для активного відпочинку, тож Lucid доведеться доводити свою компетентність не лише в сегменті розкішних електроседанів, а й на складному полі позашляхових електромобілів.

Джерело: electrek

