Актор Том Голландер розповів, як йому помилково надіслали повідомлення про величезний гонорар Тома Голланда за «Месників»

Том Голландер — британський актор, відомий за ролями у фільмах «Гордість та упередження», «Пірати Карибського моря», «Білий лотос» і «Нічний менеджер», останній з яких приніс йому премію BAFTA. І він не Том Голланд, який грає Пітера Паркера/Людину-павука у кінематографічному всесвіті Marvel.

Під час нещодавнього виступу в шоу «Пізня ніч з Сетом Майєрсом» Голландер згадав, як одного разу агентство переплутало його з Холландом та помилково надіслало касовий бонус зірки Marvel.

«Люди в бухгалтерії мого агентства заплуталися. Коротко кажучи, в нас були ті ж самі агенти. І це був жахливий момент. Я пішов до свого друга, який займався театром в Англії. Я самовдоволено сидів серед аудиторії, щойно зробив шоу BBC за 30 000 доларів. Я перевірив свою електронну пошту та побачив лист від агентства, у якому було написано: «Платіжна квитанція першої касової премії за «Месників», — сказав Голландер.

«Це була неймовірна сума грошей. Це була не його зарплата. Це був його перший касовий бонус. Не весь касовий бонус, перший. І це було більше грошей, ніж я будь-коли бачив. Це була семизначна сума».

Зараз Голландер інтригує пресу у зв’язку зі своєю роллю письменника Трумена Капоте у другому сезоні драматичного серіалу Раяна Мерфі «Ворожнеча: Капоте проти лебедів», який виходить 31 січня, а Том Голланд розповідає, що готовий грати у четвертій частині «Людини-павука», хоча Marvel поки мовчить про цей фільм.

Джерело: Variety