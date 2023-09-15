Акумулятори та ОЗП iPhone 15 — порівнюємо з iPhone 14 (спойлер: цього разу Apple навіть докинула)

Apple традиційно замовчує різні технічні характеристики своїх пристроїв, як-от обсяг ОЗП чи місткість акумулятора, і смартфони iPhone 15, анонсовані три дні тому разом з новими Watch, не стали — не виняток. Позаяк в Купертіно не поспішають порушувати традиції, заповнювати прогалини доводиться вже звичним способом — із баз даних регуляторів інших країн, які здійснюють сертифікацію споживчої техніки. Вчергове на поміч прийшов китайський TENAA та тести Geekbench.

Акумулятори та ОЗП iPhone 15 — порівнюємо з iPhone 14

Точні дані про обсяг оперативної пам’яті та місткість батарей смартфонів iPhone 15 для простоти та зручності звели у таблицю. Також для порівняння наводимо дані про ОЗП та батареї попереднього покоління iPhone 14.

Смартфон iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Обсяг ОЗП, ГБ 6 6 6 6 Місткість батареї, мА∙год 3279 (12,68 Вт∙год) 4325 (16,68 Вт∙год) 3200 (12,38 Вт∙год) 4323 (16,68 Вт∙год) Смартфон iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Обсяг ОЗП, ГБ 6 6 8 8 Місткість батареї, мА∙год 3349 (12,98 Вт∙год) 4383 (16,95 Вт∙год). 3274 (12,70 Вт∙год) 4422 (17,109 Вт∙год) 70 58 74 99

Гарна новина — цього разу з переходом на нове покоління Apple збільшила місткість батареї всіх без винятку моделей iPhone 15: найбільшу добавку очікувано отримав топовий iPhone 15 Pro Max (майже 100 мА∙год), тоді як батарея iPhone 15 Plus в абсолютних величинах додала найменше (+58 мА∙год). У випадку батарей iPhone 15 та iPhone 15 Pro приріст майже ідентичний — + 70 мА∙год до значень показників iPhone 14 та iPhone 14 Pro.

Так, приріст не такий суттєвий, як у поколінні iPhone 13, але Apple могла і врізати, як вже робила це у попередніх серіях. А так, потужність заряджання в iPhone 15 обмежили, причому як через небажаний USB-C, так і з використанням безпровідної технології Qi. І ще один цікавий нюанс — iPhone 15 Pro та Pro Max вирізняються USB-C з підтримкою USB3 та пропускною здатністю до 10 Гбіт/с, але в коробку Apple з невідомих причин поклала кабель стандарту USB 2.0. Теж Apple окремо за $69 продаватиме кабель стандарту USB4 (Thunderbolt 4 та надлишкові 40 Гбіт/с). Жарти про нульовий вуглецевий слід і те, як Apple піклується про матінку природу.

Слушно пригадати нещодавні скарги на пришвидшене зношення акумуляторів iPhone 14 Pro — свого часу так починався Batterygate, один з найгучніших скандалів із навмисним уповільненням старих моделей iPhone.

Щодо ОЗП, лише старші моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримали більше оперативної пам’яті — її обсяг зріс від 6 до 8 ГБ. Так, на ринку вже є смартфони Android, котрі вирізняються 18 ГБ оперативної пам’яті, але доцільність/раціональність такого обсягу пам’яті в телефонах досі є досить дискусійним питанням. Як завжди, головну роль тут грає оптимізація “залізу” та “софту”, і це якраз в цьому Apple є однією з кращих.

Висновки

Чи працюватимуть iPhone 15 довше на одному заряді? Для iPhone 15 і iPhone 15 Plus офіційно заявлено 20 і 25 годин при відтворенні відео, тоді як iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max без необхідності підзарядки здатні відтворювати відео 23 і 29 год відповідно. Це загалом відповідає показникам торішніх iPhone 14. Як все насправді, покажуть майбутні тести як тільки смартфони надійдуть у продаж. В США та інших країнах першої хвилі iPhone 15 реальні продажі стартують 22 вересня, в Україні вони з’являться на тиждень-два пізніше — невдовзі українські ритейлери почнуть приймати передзамовлення і зможемо порівняти гривневі ціни з іншими країнами.