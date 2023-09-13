У iPhone 15 є обмеження щодо потужності бездротового заряджання Qi й швидкості передачі даних через USB-C

Нові смартфони iPhone 15 та 15 Max мають кілька обмежень, без яких можна було обійтися. Мова про максимальну потужність бездротового заряджання за стандартом Qi та швидкість передачі даних через порт USB-C.

Згідно зі специфікаціями макс. потужність заряджання за загальноприйнятим стандартом Qi обмежена 7,5 Вт, у той час, як власний стандарт MagSafe забезпечує 15 Вт. Це стосується також і топової лінійки iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, передає MacRumors. Деякі компанії анонсували зарядні пристрої за стандартом Qi2, які забезпечують 15 Вт, проте Apple це проігнорувала.

Також, здається, не стане швидшим і дротове заряджання. За чутками, iPhone 15‌ може працювати з зарядними пристроями потужністю до 35 Вт, але в специфікаціях цього не вказано, тому до виходу смартфонів на ринок це лише припущення.

Apple не стала на повну використовувати можливості порту USB-C, що вперше з’явився на iPhone. iPhone 15 та iPhone 15 Plus обмежені стандартом передачі даних USB 2.0, що забезпечує до 480 Мбіт/c, приблизно як було в еру Lightning.

Щодо iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max — їх пропускна здатність обмежена лише кабелем, з використанням спеціального Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Cable можна досягти швидкості до 40 Гбіт/с. Проте й коштують вони чимало: 1-метровий оцінюється в 69 доларів, 1,8-метровий продають за 129 доларів, а цінник на 3-метровий складає 159 доларів.