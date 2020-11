Apple выплатит $113 млн штрафа 34 американским штатам за намеренное замедление работы старых iPhone

Apple по-прежнему не видит своей вины в громком скандале с замедлением iPhone, получившим в прессе название Batterygate, утверждая, что таким образом защищала аккумуляторы телефонов от деградации.

В начале года производитель iPhone согласился выплатить до $500 млн компенсации по коллективному иску о намеренном замедлении старых телефонов в США. Теперь же Apple согласилась на второе мировое соглашение по делу о замедлении старых iPhone — речь о судебном разбирательстве с властями 34 штатов. Компания Apple согласилась выплатить суммарно $113 млн, чтобы не доводить дело до суда.

«Крупные технологические корпорации должны прекратить манипулировать потребителями и начать рассказывать им правду о собственных продуктах и методах работы. Я намерен сделать все, чтобы технологическим гигантам не удалось избежать отвественности за сокрытие правды от своих пользователей». Марк Брнович Генеральный прокурор штата Аризона

В Apple отказалась комментировать ситуацию.

Соответствущий проект (PDF) мирового соглашения был направлен в федеральный окружной суд и сейчас ожидает окончательного одобрения судьей. Как отмечает The Verge, есть вероятность, что власти штатов получат свои компенсации даже раньше, чем фактические владельцы iPhone по коллективному иску. 4 декабря пройдет слушание, на котором будет вынесено решено касательно правильности оформления мирового соглашения по коллективному иску. Напомним, выплаты причитаются бывшим и нынешним владельцам iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, использующим версии iOS 10.2.1 или 11.2 до . На каждый такой iPhone предусмотренно по $25.