Генрі Кавілл може зіграти в екранізації Warhammer 40K від Amazon

Генрі Кавілл, який раніше оголосив, що не повернеться до ролей Супермена та Відьмака, можливо зіграє головного героя в серіалі за всесвітом гри Warhammer 40 000, повідомляють джерела THR.

Amazon протягом двох місяців веде перемовини щодо отримання прав на екранізацію гри, створеної британською компанією Games Workshop, і нині угода на завершальному етапі. Сценаристи чи шоураннери за проєктом ще не закріплені, але до продюсерської команди залучено Vertigo Entertainment.

Warhammer 40 000 (або Warhammer 40K) — настільна військово-тактична гра, що відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття за допомогою мініатюр (масштабу 28 мм, приблизно 1:65). У ній використовуються фігурки воїнів, чудовиськ та військової техніки, а також “терейни” — макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту.

Події гри та похідних творів розгортаються в однойменному вигаданому всесвіті далекого майбутнього — людська цивілізація призупинила прогрес і перебуває у нескінченній війні з прибульцями та магічними істотами, а також богами та демонами. Тут є Імперіум (людська держава), Орки, Некрони (армія скелетоподібних роботів), Тираніди (раса, керована колективним Вищим розумом, яка цілком складається з живих істот) тощо.

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Генрі Кавілл відомий фанат всесвіту Warhammer, і навіть любить порозмальовувати фігурки у вільний час. Актор бував у штаб-квартирі Games Workshop та заявляв IGN, що із задоволенням зіграв би роль у серіалі чи фільмі по Warhammer.

Today was an amazingly unexpected day! After finishing work I bumped into #HenryCavill! In four years working for Black Library I have never thought this would one day happen! Epic!#BlackLibrary #WarhammerWorld #GamesWorkshop #Warhammer pic.twitter.com/ZbwngZJwA1 — Yannick Taillebois (@yaft) February 18, 2022

Для Amazon створення кіновсесвіту по Warhammer 40 000 — досить амбітний крок, але він міг би привести до появи епічного за масштабами шоу, яке поєднує великі жанрові елементи наукової фантастики та фентезі, а також безліч цікавих персонажів.

Ще у середу Кавілл офіційно заявив, що поки не повернеться в образі “Супермена”. Сценарій, який нині пише для нового фільму Джеймс Ганн, описуватиме молоді роки “Людини зі сталі”, тож роль супергероя віддадуть більш юному актору. Також Генрі Кавілл оголосив про свій відхід із серіалу Netflix “Відьмак”.