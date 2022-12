Генрі Кавілл може зіграти в екранізації Warhammer 40K від Amazon

Генрі Кавілл, який раніше оголосив, що не повернеться до ролей Супермена та Відьмака, можливо зіграє головного героя в серіалі за всесвітом гри Warhammer 40 000, повідомляють джерела THR.

Amazon протягом двох місяців веде перемовини щодо отримання прав на екранізацію гри, створеної британською компанією Games Workshop, і нині угода на завершальному етапі. Сценаристи чи шоураннери за проєктом ще не закріплені, але до продюсерської команди залучено Vertigo Entertainment.

Warhammer 40 000 (або Warhammer 40K) — настільна військово-тактична гра, що відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття за допомогою мініатюр (масштабу 28 мм, приблизно 1:65). У ній використовуються фігурки воїнів, чудовиськ та військової техніки, а також “терейни” — макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту.

Події гри та похідних творів розгортаються в однойменному вигаданому всесвіті далекого майбутнього — людська цивілізація призупинила прогрес і перебуває у нескінченній війні з прибульцями та магічними істотами, а також богами та демонами. Тут є Імперіум (людська держава), Орки, Некрони (армія скелетоподібних роботів), Тираніди (раса, керована колективним Вищим розумом, яка цілком складається з живих істот) тощо.

Генрі Кавілл відомий фанат всесвіту Warhammer, і навіть любить порозмальовувати фігурки у вільний час. Актор бував у штаб-квартирі Games Workshop та заявляв IGN, що із задоволенням зіграв би роль у серіалі чи фільмі по Warhammer.

Today was an amazingly unexpected day! After finishing work I bumped into #HenryCavill! In four years working for Black Library I have never thought this would one day happen! Epic!#BlackLibrary #WarhammerWorld #GamesWorkshop #Warhammer pic.twitter.com/ZbwngZJwA1

— Yannick Taillebois (@yaft) February 18, 2022