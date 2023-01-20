ЗМІ: Генрі Кавілл хоче залучити Ану де Армас у серіал Warhammer 40K від Amazon

Ана де Армас (“Білявка”) може зіграти в екранізації Warhammer 40K, повідомляють джерела видання Giantfreakinrobot. Нині єдиним оголошеним актором майбутнього науко-фантастичного серіалу Amazon є давній фанат гри Генрі Кавілл, який також взяв на себе роль виконавчого продюсера і веде переговори з де Армас.

Яку роль Кавілл планує відвести акторці у суворому воєнному всесвіті франшизи невідомо, але, безперечно, такий зірковий дует приверне чимало уваги.

Warhammer 40 000 (або Warhammer 40K) — настільна військово-тактична гра, що відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття за допомогою мініатюр (масштабу 28 мм, приблизно 1:65). У ній використовуються фігурки воїнів, чудовиськ та військової техніки, а також “терейни” — макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту.

Спочатку гра задумувалась як науково-фантастична паралель до вже існуючої серії Warhammer Fantasy та використовувала схожі концепції. З часу публікації першого видання (під назвою Warhammer 40K: Rogue Trader) у 1987 році франшиза розширилася до цілого світу романів, рольових ігор, концептуальної музики та, що найважливіше, відеоігор.

Генрі Кавілл, також відомий як давній та відданий шанувальник відеоігор, який особливо прихильний до серій “Відьмак” та “Total War”. Це вже призвело до того, що він знявся в екранізації романів Анджея Сапковського від Netflix та підписав угоду щодо Warhammer 40K з Amazon Studios.

Якоїсь конкретної інформації щодо сюжету або персонажів серіалу поки не надають. Хоча гра й має чимало інформації та деталей, якоїсь єдиної лінії, яка могла б стати основою для розповіді, там немає. Передбачити, які ролі б могли бути відведені Кавіллу чи де Армас, також важкувато — гра зосереджена на арміях анонімних космічних ельфів чи гоблінів, з яких поки важко виділити окремих персонажів.

Мабуть, найбільш значущим та помітним персонажем у Warhammer 40K є безіменний Бог-Імператор, який заснував державу людства Імперіум та прагне встановити порядок у насильницькому та хаотичному всесвіті. Можливо, саме його зіграє Кавілл, оскільки важко уявити в цій ролі відому красуню де Армас.

Раніше Кавілл офіційно заявив, що поки не повернеться до образу “Супермена”. Сценарій, який нині пише для нового фільму Джеймс Ганн, описуватиме молоді роки “Людини зі сталі”, тож роль супергероя віддадуть більш юному актору. Також Генрі Кавілл оголосив про свій відхід із серіалу Netflix “Відьмак”.